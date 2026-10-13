La Mesa Política se reúne antes del quinto viaje de Javier Milei a Estados Unidos con la mira en el Congreso

Horas antes de que Javier Milei viaje una vez más a Estados Unidos, la mesa política del Gobierno se reúne este martes a las 13 para definir las estrategias parlamentarias ante dos sesiones especiales en la Cámara de Diputados, convocadas para el 15 y el 21 de octubre.

El viaje presidencial rumbo a Washington D.C. está programado para las 23. Pero durante el encuentro de este mediodía la atención del oficialismo estará centrada en el Palacio Legislativo. El encuentro semanal será en las oficinas del ex Ministerio del Interior a las 13.

Allí estarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El DNU 70/23 figura entre los temas de mayor tensión. El Gobierno busca sostener la vigencia del decreto de necesidad y urgencia frente a los embates de los bloques de la oposición. La agenda incluye también la emergencia en discapacidad, con iniciativas de diversos sectores para responder a la situación del sistema de prestaciones, y proyectos sobre la morosidad familiar, orientados a atender el endeudamiento de las familias argentinas.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, estará ausente dado que inicia su agenda de actividades en Tailandia en el marco de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial.

Luego de la reunión de la mesa política, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ofrecerá una conferencia de prensa a las 16. Además, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará, en un horario a confirmar, de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Por quinta vez en el año, Milei viaja a Estados Unidos

Javier Milei viajará a Washington D. C., en su quinta visita del año a Estados Unidos, para participar el miércoles de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde será invitado de honor. A las 18.15 de ese día, se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y a las 18.45 con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.

El jueves hablará ante la Cámara de Comercio de EE.UU. y asistirá a un evento sobre antisemitismo, organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, informó Perfil.

A diferencia de la mayoría de las giras internacionales, Karina Milei decidió no acompañar a su hermano.

Santilli busca sumar apoyos para el Presupuesto 2027

Si bien todavía no están en la agenda oficial, en Balcarce 50 adelantan posibles nuevas reuniones de Santilli con gobernadores para acelerar las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que el Ejecutivo se propone tratar en el Senado para fines de octubre.

Para ello, el jefe de Gabinete se reunió personalmente la semana pasada con Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de su visita a Salta junto a Karina Milei para inaugurar una planta de Litio con Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). El día anterior, ambos funcionarios también se mostraron con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el inicio del traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

En ese contexto, el Gobierno busca aprovechar la presencia de varios mandatarios provinciales en la capital federal por la Conferencia de Federalismo Fiscal para continuar las conversaciones. Según la agenda del evento, allí se espera la presencia de Jorge Macri, Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros.

Tras el fallo de la Corte Suprema que volvió a suspender la venta irrestricta de tierras a extranjeros, el Gobierno anhela convencer a sus aliados indecisos de que no habiliten el quórum. Para reforzar esa posición, también convocó a otra sesión para el 21 de octubre con un temario variado que incluye iniciativas propias en materia de discapacidad y endeudamiento -con menores o nulos costos para el Estado-. Además, el oficialismo busca incluir en el temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que buscará dictaminar este miércoles.

En ese contexto, un integrante de la mesa política anticipó que la reunión de este martes será un “popurrí”, abocado a pulir la estrategia en el Congreso y repasar las estrategias con los gobernadores.