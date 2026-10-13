Por la entrada en vigencia del FAL, el Gobierno confirmó una caída del 0,23% en seguridad social

Asistido por gráficos, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, inauguró el debate del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. En una exposición que tuvo más de 30 minutos para hablar de la gestión económica del gobierno de Javier Milei, el funcionario confirmó que la iniciativa plantea “una caída en la seguridad social del 0,23% del PBI por la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”.

En tal sentido, el hombre que responde al ministro de Economía, Luis Caputo, no profundizó en los valores asignados al presupuesto de las universidades nacionales, en medio del reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que convocó a movilizarse por quinta vez este jueves 15 de octubre en las afueras del Parlamento.

El FAL -arpobado en la Ley de Modernización Laboral- entra en vigencia el próximo 1° de noviembre y establece un régimen obligatorio para los empleadores del sector privado que busca prefinanciar el pago de indemnizaciones por despidos previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. Los fondos que las empresas destinan a este Fondo (el 1% o el 2,5% según el tamaño), dejan de ser recursos del Estado destinados al sistema previsional.

En términos numéricos, Carlos Guberman explicó que las partidas asignadas para la realización de las Elecciones PASO, las generales y un eventual balotaje alcanzan los $900.000 millones. De todas maneras, el Gobierno intentará suspender las Primarias del 2027 en las 11 semanas que le quedan al calendario, a través de la Reforma Electoral que sigue sin tratarse en el Senado.

Sobre los aspectos generales, el funcionario de Hacienda reiteró que el boceto de la “ley de leyes” prevé un crecimiento económico del 4%, una inflación acumulada para diciembre del 2027 del 18% y un tipo de cambio fijado en $1.848. Estos datos fueron sustentados por un informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), llevado a cabo por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). “Cuando se arma el Presupuesto el último conjunto de variables macroeconómicas se toma del 1° de agosto del corriente año”, destacó.

Las variables macroeconómicas

Entre las risas de la oposición y los aplausos de los libertarios, Carlos Guberman presentó un cuadro que comparó las principales variables macroeconómicas y sociales durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. En ese momento, destacó los resultados de la gestión libertaria y deslizó: “El color verde no lo pusimos nosotros, lo puso el Excel”.

Reiteró en más de una oportunidad, el valor del Tipo de Cambio Nominal (TCN), y agregó: “Las expectativas de mercado van actualizándose en el momento y se van haciendo correcciones”. Sin embargo, volvió a reafirmar que “decidimos cambiar la lógica de la construcción del Presupuesto porque siempre proponemos el equilibrio financiero en el artículo 1”.

Respecto a los ingresos de recaudación para el período fiscal 2027, Guberman explicó que "tenemos un incremento en conjunto de tributos que tienen que ver con comercio exterior”, y añadió: “Prevemos una mejor cosecha que este año con mejores ingresos en términos reales y en términos del PBI para cumplir con el aumento del 25% y el 30% de ese impuesto para cubrir el retraso que tiene con la norma vigente”.

Además, cargó que la proyección que el Gobierno tiene en relación a las importaciones supone un aumento en los ingresos del IVA (Impuesto al Valor Agregado). Mismo escenario, prevé para lo que será la recaudación en torno al Impuesto a las Ganancias. En este punto, destacó a las sociedades que explotan el petróleo y el gas. “Generan niveles de ganancia extraordinaria”, reveló.

“La atención está puesta en los más vulnerables”

Luego de relacionar la caída del 0,23% de asignaciones sobre la seguridad social, Carlos Guberman, secretario de Hacienda, mencionó que la iniciativa dispone de un 6,6% del PBI destinado al área. Luego, habló del “aumento” en salud para personas con discapacidad y consideró que el Presupuesto 2027 “está duplicando las partidas”.

En vísperas del tratamiento de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, Guberman reveló que este proyecto de ley “tiene previsto el financiamiento en el 100% de la partida”. En las últimas semanas, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados tiene un impacto fiscal del 0,04%.

También, el funcionario de Hacienda afirmó que el texto “atiene el crecimiento que podría llegar a tener el gasto en Pensiones no Contibutivas por Discapacidad”. Según el Gobierno, hay “1.500.000 personas” que tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que no son beneficiarios de la pensión.

En el final, habló de la política de inversión pública en materia de concesiones viales, donde presentó un gráfico que sintetizó la oración “calidad antes que volumen”; habló de 16 tramos estratégicos bajo la Rede Federal de Concesiones y reiteró que será la inversión privada quien se encargue del “80% del tráfico nacional”.

El repaso por los 3 años de gobierno

Los primeros 40 minutos de Carlos Guberman fueron para presentar los datos de los 3 años de gestión de Javier Milei, sumado a una serie de críticas a los gobiernos anteriores. “Es relevante y es el eje fundamental haber logrado el superávit financiero desde enero del 2024 que se dio a través de ordenar las cuentas públicas que estaban con un déficit enorme por un período largo y un Estado sobredimensionado con gastos sin tener en cuenta mandatos constitucionales”, inició.

Trajo a debate la brecha cambiara superior al 217% en diciembre del 2023 y el Riesgo País con picos de 2.700 en la antesala a la asunción de Javier Milei. Del mismo modo, afirmó que “tenemos reservas en terreno positivo”, y destacó que “se ha hecho una mejora en términos de los pasivos sobre la tenencia de deuda del Tesoro porque tomamos la decisión de prohibir la emisión de dinero para financiar el Tesoro Nacional”.

Destacó al RIGI, al RIMI (dentro de la Ley de Modernización Laboral) y pidió por el Súper RIGI -sigue impotente en el Senado- que, según sus palabras, “es para darle crecimiento a un sector nuevo en la Argentina”. Fue en ese momento que explicó que el foco del gobierno está en cuatro puntos: eficiencia del gasto; refuerzo; focalización; y baja de impuestos.

Trajo blanco sobre negro sobre la cuestión de la obra pública que en debates anteriores no fue respondido, y agregó: “Sobre 2339 ‘cosas’ porque no eran obras públicas ya que implicaban cambiar una lámpara o pintar un baldío, 1.683 se dieron de baja, 457 fueron transferidas a 21 provincias y 9 municipios bonaerenses y 199 quedaron bajo la órbita del Estado nacional”. “Se terminaron 55 obras y el resto forma parte de este Presupuesto 2027”, concluyó Carlos Guberman.

Fuente: Parlamentario.