Arroz Dos Hermanos y otras dos empresas de Entre Ríos calificaron como grandes usuarios del sistema eléctrico

La Subsecretaría de Energía Eléctrica, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, oficializó mediante el Boletín Oficial la presentación de solicitudes por parte de un conjunto de empresas para ser reconocidas como agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El trámite alcanza la calificación como Grandes Usuarios Mayores (GUMAs) y Grandes Usuarios Menores (GUMEs), un estatus regulatorio dentro del sistema energético argentino.

La medida administrativa se formalizó a través de la comunicación oficial correspondiente al trámite tramitado bajo los expedientes EX-2026-94604418--APN-DGDA#MEC y EX-2026-71282979--APN-DGDA#MEC, fijando el marco institucional para la incorporación operativa de estas compañías a partir del próximo 1° de noviembre de 2026.

El proceso administrativo se rige conforme a las pautas dispuestas en el Anexo 17 de la Resolución ex-SE N° 137/92, sus normas modificatorias y complementarias. La figura de Gran Usuario (tanto en la categoría GUMA como GUME) permite a las firmas operativas del sector productivo e industrial contratar y gestionar su suministro de energía de forma directa en el mercado mayorista, optimizando sus esquemas de costos y demanda energética según los requerimientos técnicos de sus plantas operativas.

En esta oportunidad, entre las empresas destacadas en la nómina oficial para el segmento de Grandes Usuarios Mayores (GUMAs) figuran firmas de Entre Ríos. La primera de ella es de Concordia: Arroz Dos Hermanos, abastecida por la Cooperativa Eléctrica.

En la lista también figuran Industrias Avícolas Sociedad Anónima, de Hernandarias –en dos ocasiones, y la empresa Ita SA Industria y Tecnología en Aceros SA, de Paraná, consignó El Entre Ríos.

En cumplimiento de las normativas de transparencia y procedimiento del sector energético nacional, el organismo regulador habilitó el periodo reglamentario para cualquier eventual presentación de objeciones.

A través del edicto publicado, la autoridad de aplicación informó textualmente: "El plazo para la presentación de objeciones u oposiciones es de dos (2) días hábiles a partir de la fecha de la presente publicación".

El documento lleva la firma oficial de Marcelo Daniel Positino, Director Nacional de la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, ratificando el inicio del cómputo para la habilitación definitiva de los nuevos agentes del sistema eléctrico.