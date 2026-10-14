Sergio Berni cargó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof: “Un conductor construye, no rompe”

El senador bonaerense de Fuerza Patria y ex ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, lanzó duros cuestionamientos contra el gobernador Axel Kicillof. Lo hizo en declaraciones al canal de streaming Gelatina.

Berni sostuvo que Kicillof no conduce el Movimiento Derecho al Futuro (MDF): “Lo armó la parte más izquierdosa de La Cámpora con intendentes que querían albertismo sin Alberto”. Y advirtió: “Si querés ser presidente no podés encerrarte en una confederación vecinal; la columna vertebral es el peronismo”, reprodujo el portal Andigital.

El senador cuestionó el estilo de liderazgo del gobernador Kicillof. “Axel hizo de la victimización un modelo de construcción política, pero vos no podés conducir desde ahí. Tenés que ir a pelear con el FMI y con el poder real. Si te victimizás porque Máximo (Kirchner) te miró mal o te cantaron una canción no podés conducir”, afirmó.

Además, planteó: “Un conductor construye, no rompe. El MDF habla de paz, pero tira la piedra y esconde la mano en los distritos. Si siguen rompiendo, no solo no va a ser el candidato a presidente, sino que nos lleva a la derrota”.

Desdoblamiento electoral y candidatura para 2027

Berni también se refirió al desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, en alusión a las legislativas de medio término de 2025 y a la proyección electoral rumbo a 2027. “Los intendentes le llenaron la cabeza a Axel para desdoblar por miedo a perder los concejos deliberantes, es antidoctrinario: que armen un partido vecinal”, dijo. Y agregó: “Mi candidata en 2027 es Cristina y hay condiciones para que lo sea”. Y esa confesión explica por qué critica tanto a Kicillof.

El senador sostuvo que el peronismo “tiene que profundizar: capitalismo productivo y distribución”. También cuestionó la gestión de Alberto Fernández: “El de Alberto no fue un gobierno peronista; él dijo que estaba más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades”.

Por último, opinó sobre Sergio Massa: “Es un gran candidato, de progre no tiene nada”, destacó.

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