Vuelven a cerrar este miércoles circuitos de las Cataratas por la crecida del río Iguazú

El Parque Nacional Iguazú volverá a abrir parcialmente el área Cataratas este miércoles 14 de octubre, con restricciones en los circuitos Inferior y Superior debido a la crecida del río Iguazú. La medida fue informada hace instantes por las autoridades del parque y la concesionaria Iguazú Argentina SA, luego de una breve reapertura esta jornada. Advirtieron que las proyecciones prevén un caudal elevado durante este martes, por encima de los límites de seguridad establecidos para circular.

En este contexto, los senderos y pasarelas que permiten acceder a los saltos permanecerán cerrados. La decisión responde a los protocolos de seguridad vigentes y al monitoreo permanente de las condiciones del río, cuyo nivel registró un nuevo aumento durante la tarde del martes. El domingo había alcanzado unos 12.000 metros cúbicos por segundo, diez veces los valores normales.

El comportamiento del río también tuvo consecuencias en otras actividades de la zona. Según el comunicado oficial, el seguimiento integral realizado durante la jornada obligó a modificar la operatoria náutica en el Puerto de Iguazú y a disponer del cierre preventivo de la ruta nacional 101 y de los senderos Verde y Macuco, dentro del Parque Nacional Iguazú.

Las autoridades del parque mantienen la vigilancia sobre la evolución del caudal ante la posibilidad de nuevas crecidas en los próximos días. De acuerdo con el comunicado, los analistas del fenómeno meteorológico El Niño Oscilación Sur (ENOS) pronostican nuevos pulsos de aumento del nivel de los principales ríos de la región.

Esta dinámica podría repetirse durante el período de lluvias estacionales, hasta que se estabilicen las cuencas hídricas de la zona trinacional de Iguazú, informó La Nación.

Qué servicios estarán habilitados este miércoles

A pesar de las restricciones en los circuitos turísticos, algunos servicios del área Cataratas funcionarán con normalidad, se informó. Entre ellos se encuentran el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y los locales gastronómicos y comerciales.

También estará habilitada, agrega un comunicado oficial, la excursión náutica Gran Aventura. A la vez, los visitantes podrán acceder a la oferta gastronómica de los restaurantes El Fortín y La Selva, así como a los servicios del Hotel Gran Meliá.

Ante la posibilidad de que se produzcan nuevos cambios en el funcionamiento del parque, las autoridades solicitaron a los prestadores turísticos y a los visitantes que consulten únicamente los canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre los accesos y los servicios disponibles.

El objetivo es que quienes tengan previsto visitar el área Cataratas puedan organizar su recorrido con información actualizada y respetar las disposiciones de seguridad durante el período de crecida. La situación continuará bajo monitoreo mientras persistan las condiciones hidrológicas excepcionales.

El Parque Nacional Iguazú y la concesionaria Iguazú Argentina señalaron que el seguimiento de las condiciones del río será determinante para definir la operatoria del área en las próximas jornadas.

Nuevo cierre luego de una gran crecida

Tras la crecida extraordinaria del río Iguazú, que durante el fin de semana obligó a restringir el acceso a distintas áreas del principal atractivo turístico de Misiones, el parque tuvo una breve reapertura hoy. Sin embargo, las complicaciones continúan.

Durante las horas más críticas, como se dijo, el caudal del río llegó a unos 12.000 metros cúbicos por segundo.

La situación generó imágenes poco habituales en uno de los destinos turísticos más visitados de la Argentina. La fuerza del agua avanzó sobre distintos sectores de las pasarelas y obligó a las autoridades a limitar el acceso a los circuitos tradicionales, mientras se monitoreaba la evolución del fenómeno.

Según habían explicado responsables del parque, el episodio está asociado al fenómeno de El Niño y a las lluvias caídas aguas arriba de la cuenca del río Iguazú, en el sur de Brasil. El comportamiento del sistema ya había obligado meses atrás a modificar protocolos operativos y de seguridad ante la creciente frecuencia de eventos extremos.

También registran alteraciones en su caudal los ríos Uruguay y Paraná, con desbordes que afectan a poblaciones y campos ribereños. Incluso, las centrales hidroeléctricas binacionales de Itaipú, entre Brasil y Paraguay, y Yacyretá, entre la Argentina y Paraguay, abrieron sus compuertas para regular los niveles de agua ante el aumento de los aportes hídricos.