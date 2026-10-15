La Marcha Federal Universitaria terminó con incidentes y detenidos

La quinta Marcha Federal Universitaria terminó su acto central frente al Congreso y las columnas se retiraron, tras una jornada de reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización estuvo atravesada por incidentes entre manifestantes y efectivos de seguridad, con lanzamiento de gases por parte de la Policía y piedras arrojadas por algunos manifestantes en el sector de las vallas.

Estudiantes, docentes, nodocentes, autoridades universitarias, gremios y organizaciones sociales se movilizaron a las inmediaciones del Congreso. En el documento de la convocatoria, la comunidad universitaria advirtió que está en riesgo el funcionamiento de las universidades en 2027 y reclamó una recomposición de los salarios, las becas y las partidas presupuestarias.

En paralelo, la sesión especial de la Cámara de Diputados fracasó por falta de quórum, porque la oposición no logró reunir los 129 legisladores necesarios. El temario incluía la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y el rechazo al DNU 70/23. El colectivo de la discapacidad también se hizo presente frente al Palacio Legislativo para exigir la continuidad de las prestaciones. Con fuertes críticas al Gobierno, se realizó una nueva marcha universitaria

Los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad desplegaron un operativo conjunto, con cortes de calles y vallados en el centro porteño. Durante los incidentes, diputados salieron a la calle y Germán Martínez reclamó que cesara la represión. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a quienes protagonizaron los hechos de violencia y advirtió que deberán responder ante la Justicia.