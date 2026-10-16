El FAL podría demorar su inicio por pedidos de las cámaras del mercado de capitales

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) tiene previsto comenzar a funcionar el próximo 1° de noviembre, según la resolución de Economía, pero su puesta en marcha podría volver a postergarse. Según se supo este viernes, las cámaras del mercado de capitales solicitaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) una prórroga de un mes para completar las adecuaciones operativas y tecnológicas necesarias. Además, advirtieron que el cronograma vigente las obligaría a presentar un balance anual por apenas un mes de aportes, con los costos que eso implica.

La presentación fue realizada de manera conjunta por la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB). El pedido se fundamenta en que la reglamentación definitiva de la CNV se publicó a mediados de septiembre, mientras que la de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llegó recién el 1° de octubre.

Por su parte, la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) también presentó una nota, aunque no respondió a las consultas de este medio. Por el momento, las cámaras no recibieron una respuesta oficial, aunque la postergación podría ayudar al Gobierno a mantener en orden las cuentas públicas, sobre todo considerando que la recaudación de noviembre y diciembre no sería tan cuantiosa.

El límite legal para postergar el FAL El pedido de las cámaras apunta a ganar un mes adicional, pero la posibilidad de demorar la implementación tiene un límite. La puesta en marcha no podría postergarse más allá de diciembre sin pasar por el Congreso, ya que se debería realizar una modificación de la reforma laboral para ello.