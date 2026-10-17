Corrientes: 472 personas abandonaron sus casas por la crecida del Paraná

El relevamiento de Defensa Civil de la provincia registró 206 correntinos de seis localidades en refugios y otras 266 autoevacuadas, todas ellas de Capital.

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta a distintas localidades de Corrientes y ya son 472 correntinos afectados según el relevamiento de Defensa Civil al que pudo acceder El Litoral. El informe contabiliza 206 evacuados y 266 autoevacuados, distribuidos en seis localidades afectadas por la emergencia hídrica.

La situación más numerosa entre las personas evacuadas se registra en Itatí, donde hay 110 personas evacuadas, pertenecientes a 43 familias. Los afectados se encuentran alojados en Casa Promesera y en el hospedaje Taba Cué.

En Isla Apipé, son 44 las personas evacuadas, que integran 19 familias. Los afectados se encuentran alojados en viviendas municipales y viviendas familiares.

Por su parte, Paso de los Libres registra 31 personas evacuadas, pertenecientes a seis familias. Los afectados están alojados en el ex Regimiento.

En Ituzaingó, el relevamiento contabiliza 19 personas evacuadas, correspondientes a cuatro familias. Los afectados están alojados en viviendas de familiares, en el salón de usos múltiples y en el albergue del Club San Martín.

La localidad de Yahapé, en tanto, registra dos personas evacuadas, pertenecientes a una familia. Según el documento, se encuentran alojadas en una vivienda de familiares.

En el detalle general, las seis localidades suman 206 personas evacuadas y 266 autoevacuadas, lo que representa un total de 472 personas afectadas que debieron dejar sus hogares o trasladarse por sus propios medios ante la situación hídrica. El relevamiento también permite identificar las familias alcanzadas por las evacuaciones: 43 en Itatí, 19 en Isla Apipé, seis en Paso de los Libres, cuatro en Ituzaingó, una en Yahapé y 65 en Capital.

La situación continúa bajo seguimiento de los responsables locales y de Defensa Civil, en un contexto de crecida de los ríos que afecta a distintas zonas de Corrientes. Los datos del informe reflejan la distribución de las personas evacuadas y autoevacuadas y los lugares donde reciben alojamiento, con Itatí como la localidad con mayor cantidad de evacuados y Capital como la que concentra el mayor número de autoevacuados.