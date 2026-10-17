Encuesta: a todos los políticos les va mal pero Milei sale bien parado

En un trabajo de la consultora Giacobbe y asociados creció la percepción negativa del Presidente, pero a otros integrantes de la política les fue peor

Aunque su imagen negativa aumentó y hay malestar por la situación económica que atraviesa el país, por el momento Javier Milei puede estar tranquilo. De acuerdo al último sondeo a nivel nacional realizado por la consultora Giacobbe y asociados su imagen positiva aunque solamente llegó al 36% es la mejor entre todos los políticos sobre los que opinaron 2.500 personas.

La encuesta se realizó entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre sobre dispositivos móviles y el rechazo hacia el actual da una dimensión del desgaste en sus casi tres años de gestión. Si en los primeros meses en la Casa Rosada, en 2024, la aprobación hacia su figura era del 58,7 por ciento, esa visión se revirtió por completo: ahora lo desaprueba el 56%. Su diferencial negativo es de -20 puntos porcentuales.

Igualmente el margen que le saca el Presidente en imagen positiva a varios de los otros políticos que mencionaron los encuestados es estrecho. El segundo lugar lo ocupa la senadora nacional oficialista Patricia Bullrich. Obtuvo un 35,8 de valoración positiva, apenas dos décimas por debajo de Milei. Su imagen negativa alcanza el 48,9%, mientras que otro 9,2% la calificó como regular.

Muy cerquita en el tercer puesto aparece el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con 35,6% de imagen positiva y un 52,9% de negativa. Se completa su panorama con un 7,5% de respuestas regulares.

Bastante más relegada está la mención para la ex presidente, Cristina Kirchner, con 27,2% de valoración positiva, 16,6% regular y 52,9% negativa. Sergio Massa, en tanto, tiene un 17,7 de imagen positiva, un 22,6 regular y un 56,6, negativa.

El tercer punto que se consultó fue la situación económica de nuestro país. Allí la percepción es mayoritariamente negativa ya que el 54,7% de los encuestados contestó ante la pregunta ¿Cómo sentís que está la economía? que está "empeorando y que lo está sufriendo personalmente. Otro 2,7% opinó que también estaba empeorando aunque no lo estaba afectando.

En el otro extremo, un 22% dijo que "está mejorando y que ya percibe esa mejora", mientras que otro 12,2% cree que la economía tuvo una mejora pero que todavía no lo siente en su situación personal: totalizan un 34,2% los que observan una evolución favorable.

Asimismo para otro 7,6% la economía permanece estancada.

La última consulta fue acerca de cómo deberían solucionarse los grandes problemas que afectan a la Argentina y las opiniones estuvieron muy divididas. “Si la Argentina fuera una persona enferma que está en un hospital, ¿qué tipo de tratamiento creés que necesita?”, se preguntó.

Un 54,5% se inclinó por “una cirugía urgente, drástica y dolorosa para extirpar el problema de raíz”. La otra opción, “un tratamiento de cuidados intensivos, con asistencia y anestesia para que no sufra”, la eligió un 45,1%. Un 4,7% no respondió.

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