Kicillof, en el acto por el 17 de octubre: "Cuenten conmigo para las responsabilidades que haya que asumir"

El gobernador bonaerense encabezó el acto por el Día de la Lealtad en González Catán. Llamó a construir "una alternativa nacional" y dijo estar "dispuesto a poner el cuerpo".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado el acto por el Día de la Lealtad peronista en González Catán, partido de La Matanza, donde defendió a la expresidenta Cristina Kirchner, cuestionó al gobierno de Javier Milei y dejó un nuevo mensaje sobre su proyección política de cara a las elecciones de 2027. “El mensaje concreto es que cuenten conmigo para organizar, para asumir las responsabilidades que haya que asumir”, sostuvo ante la militancia.

"Acá estamos, querían callarnos y acá estamos, recordando a Evita y Perón en La Matanza, que es la capital del peronismo", dijo Kicillof, que fue el orador central del acto.

Durante su discurso, el mandatario bonaerense planteó la necesidad de construir una alternativa electoral capaz de desplazar al oficialismo nacional en las urnas. “Hoy podemos decir que se inició la largada para ese triunfo que nos espera en el año 2027”, afirmó, en una de las definiciones centrales de la jornada.

Esto no les gusta a los autoritarios

La actividad reunió a dirigentes, funcionarios y militantes del peronismo bonaerense. Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, además de otros representantes provinciales y municipales.

El acto fue organizado desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que impulsa el gobernador para consolidar su estructura territorial y ampliar su influencia dentro del peronismo. La convocatoria tuvo lugar en uno de los distritos de mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires y en un contexto marcado por las diferencias entre los distintos sectores del Partido Justicialista.

Kicillof llamó a construir una alternativa para 2027

En su intervención, Kicillof remarcó que la oposición al Gobierno no puede limitarse a cuestionar las decisiones de la administración libertaria, sino que debe presentar una propuesta política y económica capaz de disputar el poder en las próximas elecciones presidenciales. “No alcanza con ser oposición. Los problemas nacionales no pueden tener una solución en una sola provincia. Tenemos que cambiar la política económica que lleva adelante el gobierno nacional. Tenemos que dar vuelta el desastre que están generando”, expresó.

En esa línea, insistió en la necesidad de articular una construcción política que trascienda las fronteras bonaerenses y reúna a distintos sectores con el objetivo de ofrecer una alternativa al modelo económico de Milei “Tenemos que construir una alternativa que el año que viene y en las urnas termine con la pesadilla de quien gobierna”, agregó.

Aunque no realizó un anuncio formal de candidatura presidencial, sus declaraciones reforzaron la lectura de que busca consolidar un liderazgo propio dentro del peronismo y posicionarse en la discusión sobre quién encabezará la oposición en 2027.

El mensaje también estuvo dirigido hacia el interior del PJ, donde persiste la disputa por la conducción del espacio, el armado territorial y la estrategia electoral. Desde el MDF, Kicillof busca fortalecer una estructura propia, mientras otros sectores mantienen su apuesta por la centralidad política de Cristina Kirchner.

La defensa de Cristina Kirchner

Durante el acto, Kicillof también se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, y expresó su respaldo a la expresidenta “Hoy Cristina está injustamente presa por defender nuestras banderas”, sostuvo.

La referencia tuvo un peso particular en una jornada atravesada por las diferencias entre el sector que responde al gobernador y el kirchnerismo, que busca mantener a la exmandataria en el centro de la escena política y reclama que pueda competir en las elecciones de 2027.

La defensa de Cristina Kirchner formó parte de un discurso en el que Kicillof reivindicó las banderas históricas del peronismo, aunque al mismo tiempo volvió a plantear la necesidad de ampliar la construcción política y organizar una alternativa nacional frente al oficialismo.

Cristian Butie: “Si hay interna (no PASO) puede competir CFK con Gerardo Zamora de vice y transformarlo en el candidato peronista"

Frases que dejó Kicillof en La Matanza

"81 años después de ese histórico 17 de octubre, seguimos conmemorando que se produjo en nuestro país una gesta histórica, que cambió para siempre la Argentina: le dio voz a los que no tenían voz, les dio derechos y participación política a los que estaban marginados y excluidos".

"A partir de allí, hubo una revolución económica, política y social, pero también una revolución de las conciencias, de la cultura nacional y popular: desde el peronismo, en la Argentina quedó claro que nadie es más que nadie, que nadie agacha la cabeza, que nadie se arrodilla ante los poderosos".

"Decía Perón que si nuestros adversarios se ponen en frente de nuestras banderas, se van a encontrar con un pueblo que lucha y resiste. La Argentina no puede recibir órdenes de otro país: no podemos tener en vez de presidente a un “che, pibe” de los mandados del presidente de los Estados Unidos".

"Por eso hoy la lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna".

"La obligación del peronismo es actualizar la doctrina y seguir con nuestros principios: nuestra obligación es estar a la altura de los tiempos y responder a los desafíos de esta época".

"Tenemos un adversario poderoso, con recursos internacionales, que quiere instaurar en Argentina una vuelta a la dependencia absoluta. Ante eso vengo a recordar una de las 20 verdades del peronismo: el adversario está allá, es contra ellos. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista".

"Lo dije el otro día y lo digo hoy: cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país y para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora del país. Al peronismo no hay desafío que le quede grande. El peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene: nuestra tarea es construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos".

Perfil