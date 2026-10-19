En Buenos Aires se adelantan a la crecida del Paraná: el drama por sacar a los animales de islas entrerrianas

La fuerte crecida del Río Paraná por el fenómeno climático del El Niño puso en alerta a todos los productores agropecuarios de las islas y en los alrededores del curso de agua, que luchan contrarreloj para poder retirar su ganado de las zonas inundables y trasladarlos a campos más altos en el “continente”.

La emergencia hoy está en Corrientes y Santa Fe y, en menor medida en Entre Ríos, siempre hablando de las regiones linderas con el Paraná: la fuerte suba del nivel del caudal río arriba y del Iguazú hicieron que crezca de manera contundente y supere en muchos casos los puntos de evacuación.

Según las últimas mediciones del Instituto Nacional del Agua (INA), en Corrientes Capital el nivel del río subió 50 centímetros en un solo día. En Goya (Corrientes), Reconquista (Santa Fe) y La Paz (Entre Ríos) lo hace a razón de 10 centímetros por día, mientras esperan el pico de la crecida para esta semana.

Río abajo, llegando ya al delta, la cuestión está más tranquila, aunque esperan que toda esa agua llegue en el lapso de 15 a 20 días al norte de la provincia de Buenos Aires, cuestión que motivó la evacuación de miles de cabezas de ganado de la zona de islas e inundables a la vera del cuerpo de agua. Pero todavía restan trasladar casi la mitad de los animales por cuestiones de falta de disponibilidad de transporte y de campos para alojarlas.

En diálogo con Clarín Rural, el integrante de la Sociedad Rural de San Pedro y productor ganadero, Raúl Victores, indicó que hay unas 11.000 cabezas en estos momentos en la zona de islas y aledañas al río - aunque ese número puede variar, ya que muchas vacas están pariendo -, de unos 120 a 150 productores. Todavía faltan retirar la gran mayoría de estos animales. Si bien se trata de productores de Buenos Aires, la mayor parte de lo declarado para Ramallo o San Pedro están en islas lechiguanas, departamento Gualeguay.

“Se están sacando a los animales hace ya unos 10 días más o menos, con muchísima intensidad”, dijo Victores, que es 3° generación de productores de las islas y agregó que esperan el pico de la crecida para los próximos 15 a 20 días y que el nivel del río alcancen entre los 3,6 y 4 metros en San Pedro, siempre y en cuanto no haya mayores complejidades, como un alto nivel del río Uruguay y vientos del sur, que taponen la salida del agua.

Según el dirigente rural, las complicaciones que están atravesando los ganaderos son las “lógicas” para estas situaciones de emergencia: “lo más complejo es conseguir a dónde llevar a los animales. Hay mucha gente que va a ir a los feedlots y otra que, al no conseguir campos - algo que se está poniendo muy difícil - van a ir a las calles del partido, sin ninguna duda, con toda la complejidad que eso carga”.

“Por eso, reclamamos a la gente que tome las previsiones, sobre todo por algún tipo de accidente y por el tema de la destrucción de los caminos. Que estén con sus alambrados eléctricos al costado de la banquina para pasar este mal trago y no tengamos más complejidad ni complicaciones”, redondeó Victores.

Por otro lado, el ganadero advirtió que “la mayoría de los productores están con falta de fondos como poder mover la hacienda, porque los gastos son tremendos por lo que salen los barcos, camiones, guías, todo. Por eso, es un problema serio, ya que, por lo general, la mayoría que hoy está en zona de islas son productores chicos. Así que estamos analizando y viendo qué alternativas podemos plantear para poder transitar esta emergencia”.

Por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Baradero, Pablo Roller, sostuvo que los trabajos de evacuación se están haciendo de manera ordenada y ya se sacó de las islas la mitad de los más de 20.000 animales que hay en las islas.

No obstante este orden, “todavía queda muchísima hacienda” debido a la falta de turnos para embarcar a los animales y, sobre todo, para ubicarlos en tierra firme. Roller aclaró que, si bien están a la espera del pico de agua, el río todavía no está desbordado.

“Todo lo que se evacuó con tiempo fue con destino y lo que no se pudo es justamente porque no tenían donde ponerlo. Hoy tampoco lo tienen, por lo que mucho ganado va terminar yendo a ventas, feedlots o terminarán en la calle. El problema hoy es la falta de espacio y el tema de los barcos que te están dando turno para dentro de 20 días o un mes”.

Fernando Coronel es productor de la zona de las islas Lechiguanas, frente a Ramallo. “Que en Iguazú la altura del río esté por encima de los 30 metros hace ya siete días, nos da un panorama que la crecida va a ser mucho mayor que años anteriores. Nosotros empezamos a evacuar la semana pesada, sacando primero la vaca con cría y después el novillo más, chico”, indicó.

Según Coronel, en la zona, entre la parte de las islas que pertenecen a Buenos Aires y Entre Ríos, hay unas 40.000 cabezas, de las cuales 15.000 ya se trasladaron hace un mes y medio y las restantes 25.000 estarán saliendo estas semanas.

Camiones esperando la descarga de animales en el puerto de Lima, Zárate.Camiones esperando la descarga de animales en el puerto de Lima, Zárate.

“Nosotros pudimos conseguir los barcos rápido, pero sí hay otros productores que están con dificultades en este aspecto. Y conseguir campos afuera también es un problema. En la zona ya no hay, por lo que los productores están yendo para Entre Ríos o para lugares como Pila, tomando distancia para poder salvar a las vacas”, agregó.

Por último, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Zarate y Campana, Fernando Boracchia, comentó que esperan la crecida en 30 días y sostuvo que la "gente está muy alarmada por todo lo que está escuchando. Pero aquí tenemos otro problema, que son las sudestadas, que pueden hacer crecer mucho al río independientemente de la columna de agua que viene del norte".

"La hacienda se está evacuando en la zona de Zárate y Campana. Ya se habría trasladado más de 50%. Más para el Río de la Plata todavía no. Acá operan tres barcos grandes, trabajando a destajo. Mucha gente busca alojar los animales a Entre Ríos o para este lado. Algunos encuentran campos, pero tienen que pagar, lo cual es mucho gasto, desde el transporte hasta arrendamiento, cuestión por la cual la semana que viene tenemos dos reuniones con la Comisión de Emergencia locales, para que la provincia se decrete la emergencia y desastre y luego la Nación", completó Boracchia.