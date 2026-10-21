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Kicillof le respondió a Milei: "Es cierto que hay gente que no llega a fin de mes, la verdad está en la calle"

21 de Octubre de 2026 - 08:56

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al presidente Javier Milei, quien había criticado la idea de que “los argentinos no llegan a fin de mes”, preguntándose “¿cómo van a comer y beber?”. “Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes, la verdad está en la calle”, contestó Kicillof.

“Tuve la oportunidad de escuchar al Presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes, con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose o gracioso o inteligente”, aclaró el mandatario provincial.

Al respecto, calificó al episodio como “muy triste” y le contestó a Milei: “Es cierto, hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Es cierto, es la verdad, está en la calle, se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, empresario, pyme cualquier docente, a cualquier estudiante, a cualquier jubilado”.

Kicillof habló al respecto tras encabezar una entrega de viviendas en Tristán Suárez, partido de Ezeiza. En ese marco, aseguró que hoy se llega a fin de mes “viviendo peor, mucho peor”.

“¿Qué es lo que tenemos? Diferentes estrategias para alargar un sueldo que ya no alcanza, o bien postergar o limitar consumo. La gente sale menos, aquel que tenía alguna compra especial no la puede hacer, Se están postergando consumos”, analizó el gobernador.

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