Kicillof le respondió a Milei: "Es cierto que hay gente que no llega a fin de mes, la verdad está en la calle"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al presidente Javier Milei, quien había criticado la idea de que “los argentinos no llegan a fin de mes”, preguntándose “¿cómo van a comer y beber?”. “Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes, la verdad está en la calle”, contestó Kicillof.

“Tuve la oportunidad de escuchar al Presidente burlarse de los que dicen que no llegan a fin de mes, con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose o gracioso o inteligente”, aclaró el mandatario provincial.

Al respecto, calificó al episodio como “muy triste” y le contestó a Milei: “Es cierto, hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Es cierto, es la verdad, está en la calle, se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, empresario, pyme cualquier docente, a cualquier estudiante, a cualquier jubilado”.

Kicillof habló al respecto tras encabezar una entrega de viviendas en Tristán Suárez, partido de Ezeiza. En ese marco, aseguró que hoy se llega a fin de mes “viviendo peor, mucho peor”.

“¿Qué es lo que tenemos? Diferentes estrategias para alargar un sueldo que ya no alcanza, o bien postergar o limitar consumo. La gente sale menos, aquel que tenía alguna compra especial no la puede hacer, Se están postergando consumos”, analizó el gobernador.