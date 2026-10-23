Granja Tres Arroyos posee un activo total de 730.240 millones de pesos

Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. (GTA), a partir de un documento avalado por el contador público Claudio A. Achino, informó al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21 que posee un activo total de 730.240 millones de pesos, la mayor parte del cual corresponde a bienes de uso (377.490 millones de pesos).

Los datos, correspondientes al pasado 15 de julio, también incluyen un listado de los inmuebles de GTA con su respectiva valuación, que en conjunto, sumando granjas, plantas de incubación, faena y elaboración, ademas de oficinas y terrenos, suma 305.138 millones de pesos.

Esta semana trascendió que la firma avícola Noelma tiene interés en adquirir la planta de faena que GTA tiene en Concepción del Uruguay, algo que, ya iniciada la presentación del concurso preventivo, requiere autorización judicial.

En tanto, el pasivo relevado al pasado 15 de julio sumaba un total de 529.149 millones de pesos, la mayor parte del cual corresponde a acreedores quirografarios y con privilegio especial (153.719 millones de pesos) y acreedores con empresas vinculadas y otras no financieras (125.728 millones de pesos), publicó Bichos de Campo.

Sin considerar los eventuales pasivos postconcursales que podrían haber surgido desde mediados del mes de julio hasta la fecha, el informe evidencia un patrimonio neto de poco más de 200.000 millones de pesos.

Vale mencionar que esa “fotografía” comprende una sola empresa del grupo avícola, ya Wade S.A, Avex S.A. y Holding Agroindustrial S.A. integrantes del mismo conglomerado empresario, también están concursadas.

El concurso preventivo de GTA quedó radicado el mes pasado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21, que rechazó la causa y ordenó su remisión al Juzgado Comercial Nº1, para que se tramite conjuntamente con el concurso preventivo de las otras tres empresas del grupo gestionado por la familia De Grazia.

Sin embargo, Alberto Alemán, a cargo del Juzgado Comercial Nº1, no aceptó la radicación del expediente de GTA en su tribunal y se declaró incompetente en lo que respecta al pedido de agrupamiento, luego de lo cual devolvió el expediente al Juzgado N° 21, que hasta el momento no habilitó formalmente el concurso a pesar de los reiterados pedidos de los asesores legales de GTA.