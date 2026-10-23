Villarruel reavivó la interna por la Ley Malvinas: “Los verdaderamente patriotas hicimos silencio”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, reavivó su pelea interna en la cúpula de La Libertad Avanza al reaccionar duramente ante las revelaciones de este diario sobre el freno al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional e identificarse como "verdaderamente malvinera".

Luego de que trascendiera que el oficialismo decidió congelar la denominada "Ley Malvinas" en la Cámara de Diputados debido a presiones de Estados Unidos y a la falta de consenso con bloques aliados, la titular del Senado utilizó sus redes sociales para marcar una tajante distancia respecto de la estrategia legislativa de la Casa Rosada.

La controversia estalló luego de que Clarín expusiera que el megaproyecto de soberanía que había impulsado originalmente la usina del asesor presidencial Santiago Caputo sería "cajoneado" sin fecha de reactivación luego de que el subsecretario del Departamento de Estado estadounidense, Christopher Landau, transmitió reparos al gobierno argentino sobre el impacto de la norma que prevé severas sanciones económicas a compañías norteamericanas con subsidiarias operando en las islas.

Ante un comentario irónico de un usuario en la red social X que se preguntaba si el "brote malvinero" del Gobierno había sido meramente "humo", Victoria Villarruel respondió sin filtros: "Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba (hechos, no palabras)".

Con esta breve pero punzante frase, la vicepresidenta que suele hacer gala de su fuerte raigambre familiar militar, sugirió que la puesta en escena inicial del proyecto careció de sustento real y cuestionó el retroceso de la administración central ante las advertencias de Washington.

La réplica desde la Casa Rosada respecto del freno que se le dio en el Congreso al proyecto surgió por parte del influyente asesor Santiago Caputo que recurrió a sus canales habituales para desmentir la parálisis legislativa y calificar de "fake news" a la información.

Por las dudas, este viernes el asesor publicó fotos saludando a los funcionarios de Estados Unidos que tuvieron reuniones con el canciller Pablo Quirno y el presidente Javier Milei en los últimos dos días en el marco de lo que la Casa Rosada considera "una oportunidad histórica para estrechar vínculos" entre los dos países.

De todos modos, en la práctica el avance parlamentario con la nueva norma enfrenta serias dificultades debido al lobby estadounidense, cuestionamientos diplomáticos, falta de defensa técnica en comisiones y prioridades presupuestarias. Y, en medio la oposición aprovecha el escenario para exigir explicaciones a la Cancillería.

La interna entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobierno de Javier Milei viene escalando sin cesar desde hace casi dos años a través de cruces públicos, cuestionamientos a decisiones oficiales y tuvo su punto más álgido en el último mes cuando varios funcionarios comenzaron a pedir su renuncia.

Entre los principales cruces recientes se destacó la crítica que hizo Villarruel hacia la gestión del presidente Javier Milei manifestando preocupación por su estado y señalara "persecuciones imaginarias", lo que derivó en una serie de pedidos de renuncia por parte del jefe de Gabinete, Diego Santilli, la senadora nacional Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno que acusaron a la vicepresidenta de intentar desestabilizar al Gobierno desde adentro.

Villarruel también había cuestionado duramente una licitación para la compra de una aeronave militar, comparando la situación con bajos salarios castrenses e incluso usó sus redes para criticar la decisión de Vialidad Nacional de cobrar un canon a peregrinaciones religiosas en algunas provincias.

La vicepresidente, desde que hace dos años dejaron de saludarse en un Tédeum cuando Milei la acusó de traidora, se mueve con agenda propia y realiza polémicos acercamientos a dirigentes opositores, como gobernadores y legisladores del peronismo y el radicalismo en apariciones que conllevan una cobertura mediática y marcan su figura independiente de cara a futuras proyecciones políticas.