Repercusiones por el triunfo de Lula: CFK y Kicillof y otros referentes del PJ celebraron el triunfo electoral

La expresidenta Cristina Kirchner celebró el triunfo electoral de Lula da Silva, quien se quedó con la reelección y será el nuevo mandatario de Brasil por cuarta vez. A su vez, varios referentes del PJ destacaron el resultado del balotaje donde el líder del PT venció a Flávio Bolsonaro.

A través de sus redes sociales, la líder peronista escribió: “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

Axel Kicillof fue otro de los que celebró el resultado: “UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”. Y agregó: “No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!”.

Sergio Massa, que había respaldado a Lula este sábado previo a los comicios, también compartió un mensaje en sus redes sociales: “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida.La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos”. Y completó: “El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”.

Jorge Taiana compartió una fotografía junto a Lula da Silva y escribió: “¡Remontada histórica de Lula! Con convicción, organización y firmeza en la defensa de la soberanía, @LulaOficial vuelve a demostrar que siempre hay que luchar hasta el final”. Cerró con un saludo personal: “Gran abrazo querido amigo Lula”.

Juan Schiaretti, por su parte, escribió: “Felicitaciones a @LulaOficial por su triunfo electoral y al pueblo brasileño por una jornada democrática ejemplar”.

Alejandra Vigo también se sumó a las reacciones con un mensaje en sus redes sociales: “Lo mejor que le pudo pasar a Brasil: @Lulaoficial Presidente. Una victoria contundente sobre la violencia y la injerencia extranjera”. Y agregó: “El pueblo brasileño eligió su propio camino con libertad, en una gran jornada democrática”.

El expresidente Alberto Fernández también compartió una imagen con el presidente y afirmó: “Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial”.

En esa línea, otra de las referentes kirchneristas como Mayra Mendoza publicó en sus redes sociales: “Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con @CFKArgentina”, reflejó el portal de Infobae.

Malena Galmarini solo compartió: “Gracias, pueblo hermano de Brasil”. En tanto, Diego Guliano, otro de los referentes del Frente Renovador, remarcó: “Estamos orgullosos de acompañar a Lula en este gran día. Al líder que sacó a millones de la pobreza y le hace frente a la derecha con una fuerte convicción: el pueblo brasileño es el centro de toda su política. Lula es un ejemplo a seguir para todos y todas”

El diputado Juan Grabois también decidió compartir un mensaje en sus redes sociales para celebrar el triunfo de Lula: “Pusieron a Trump, Elon Musk, Meta, el Pentágono, la CIA. Les ganó un obrero zurdo, disca, sindicalista y jubilado. Fachos arrastrados vayan haciendo las valijas en toda Latinoamérica ¡La Patria Grande está de pie!”, señaló el portal de Infobae.

También el senador Wado de Pedro enfatizó: “La voluntad y la movilización popular hizo que Lula vuelve a ser el presidente de todos los brasileños y brasileñas. Se renueva la esperanza. La elección en Brasil refleja que la fuerza de la sociedad puede torcer el rumbo de la historia. Lula, guerrero del pueblo brasilero! Vamos Brasil!”.

Y el exfunionario Aníbal Fernández compartió: “Ganó Lula…!!! Felicitaciones compañero! Un abrazo enorme".

Gerardo Zamora también dejó su mensaje de felicitación: “Felicitaciones al electo presidente de Brasil @LulaOficial!!! Un triunfo histórico que realza la política, la justicia Social, el trabajo, el amor y fraternidad por encima de todo!!”.

Germán Martínez eligió una publicación breve y contundente: “Liderazgo claro. Convicciones firmes. Mensaje sin fisuras. Militancia organizada. Nunca bajar los brazos”. Y remató: “El triunfo de Lula es el triunfo de la esperanza”.

Otras reacciones del arco político

Martín Lousteau también se expresó al respecto: “Vamos @LulaOficial! Una gran noticia para Brasil y para toda la región”. Y continuó: “La democracia también se defiende ganando elecciones y demostrando que se puede crecer con más igualdad”. Por último, cerró con un deseo a futuro: “Ojalá el futuro nos permita fortalecer el vínculo con Brasil: nuestro destino se construye juntos”.

Facundo Manes, en tanto, escribió: “Felicitaciones a Lula por su reelección y al pueblo brasileño por una nueva jornada democrática. Brasil es un país hermano y un socio fundamental para la Argentina”. Y cerró: “Ojalá esta nueva etapa nos encuentre trabajando juntos por una región con más democracia, desarrollo y oportunidades”.

Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, planteó una reflexión sobre la polarización: “Felicitaciones @LulaOficial. Tu triunfo es una muestra de que los extremos no construyen. Dividen, enfrentan y convierten al que piensa distinto en un enemigo”. Y concluyó: “Nuestros países necesitan más puentes y menos muros”.

Lula logró la reelección tras obtener el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que consiguió el líder del Partido Liberal. De esta manera, consiguió su un cuarto mandato no consecutivo, una marca que ningún otro mandatario había alcanzado en la historia del gigante sudamericano, resaltó el portal de Infobae.

En la instancia inicial, el mandatario había obtenido el 45,1% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro, una diferencia que los sondeos previos no habían anticipado. Desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989, el candidato que encabezó la primera vuelta siempre llegó al Palacio de Planalto. Hasta hoy.

El mandatario participó en su séptima elección presidencial y llegó a la segunda vuelta con la confianza de que su experiencia en disputas electorales podía modificar el resultado de la primera ronda. En la noche del 4 de octubre, después de perder la primera vuelta, reconoció que le había sorprendido el resultado, pero se mostró confiado en darlo vuelta.

El resultado también incide en la relación de Brasil con Estados Unidos, China, Europa, el Mercosur y los BRICS. Durante su mandato, Lula buscó reforzar el multilateralismo, la integración regional, la cooperación con el Sur Global y la autonomía frente a las grandes potencias.

En 2025, el gobierno de Donald Trump impuso aranceles de hasta 50% a determinados productos brasileños y vinculó públicamente la medida con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Una llegada de Bolsonaro al poder hubiese encausado las relaciones con Washington, pero con Lula reelegido se abre un nuevo manto de dudas sobre el futuro vínculo entre ambas naciones.