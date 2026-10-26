El Pro se distancia del silencio libertario y felicitó a Lula Da Silva por el triunfo electoral en Brasil

El PRO de Mauricio Macri salió nuevamente a diferenciarse de Javier Milei y emitió un comunicado para reconocer el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil.

"El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente. Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática", expresó el partido de Macri, el principal aliado de La Libertad Avanza en el Congreso.

"Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral", agregó el posteo del PRO en redes sociales mientras desde La Libertad Avanza aún no reconocieron formalmente el triunfo de Lula en el balotaje de Brasil de este domingo.

A inicios de octubre, Milei reposteó una publicación del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, en el que aparecía una foto de Lula con un micrófono y abajo una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización: "Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción", publicó Ámbito.

El propio Mauricio Macri se expidió en sus redes sociales, en donde expresó: "Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región".

Las ofensas de Javier Milei

Milei se sumó a la denuncia de la organización liberal. Tomó el posteo y escribió en letras mayúsculas la frase "Lula ladrón" y lo replicó en sus historias de Instagram. La publicación fue realizada en plena campaña para la segunda vuelta electoral que se realizó este domingo.

No es la primera vez que el Presidente se refiere en esos términos a su par de Brasi. En julio, durante su estadía en San Pablo, también calificó a Lula de "ladrón". También lo definió como "presidiario" y "totalitario".

En una entrevista con LN+, Milei defendió aquellas declaraciones y, al ser consultado por la polémica que generaron, respondió: "¿Mentí en Brasil?". Además, aseguró que Lula fue "una de las pocas personas que no me felicitaron cuando gané las elecciones", expresó su deseo de que "Brasil se pinte de azul" y sostuvo: "Siempre es bueno sacarse de encima a los zurdos, chorros y corruptos".

En agosto, la Cancillería de Brasil definió retirar a su embajador, Julio Bitelli, de Argentina y rebajó, por primera vez en décadas, su vínculo con el país al nivel de encargado de negocios.

La crisis con el PRO

El comunicado del PRO lega en medio de las insistentes criticas de Patricia Bullrich al modelo económico de Milie y también a las formas del jefe de Estado que incluyen insultos y hasta amenazas de muerte a periodistas. Milei nunca volvió a convidarle milanesa a Mauricio Macri en Olivos y la mesa política que Karina Milei había diseñado en Casa Rosada para explorar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO no muestra acuerdos tangibles.

El problema es que la mesa fue siempre un artefacto de tercerizados. Ni Macri ni Karina Milei participan directamente de las conversaciones lo que se vuelve una desventaja cuando hay que decidir. Y en el PRO hoy conviven demasiadas voces con pretensiones de gestionar en nombre de un partido sin conductor.Las figuras de Diego Santilli y Patricia Bullrich le vaciaron el partido a Macri y lo desdibujaron como interlocutor con el Gobierno ante sus legisladores nacionales, y especialmente, ante gobernadores con gen PRO como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) o Ignacio Torres (Chubut).

El Presupuesto 2027 expuso la fragilidad del acercamiento. El capítulo VI derogaba parcialmente la ley de Emergencia en Discapacidad y eliminaba los aranceles únicos del Nomenclador de Prestaciones Básicas. El ajuste no solo incomodó a los aliados: la propia Patricia Bullrich dijo que el tema no se había discutido en la mesa política oficialista.