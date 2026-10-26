Milei reunió a su Gabinete, pero evitó hablar de Lula: la estrategia económica y electoral rumbo a 2027

Pese a haber celebrado junto a su Gabinete la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, el presidente Javier Milei evitó referirse de manera directa al triunfo definitivo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil del pasado domingo. Según revelaron a Infobae desde el entorno del mandatario, el resultado no fue mencionado durante la reunión de este lunes, aunque hubo cuestionamientos a la estrategia electoral del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Durante el intercambio ampliado, que duró poco más de una hora en el Salón Eva Perón, el libertario concentró su exposición en la defensa del programa económico y en la necesidad de sostener el rumbo adoptado.

En ese marco, el mandatario dedicó varios minutos a criticar el “plan platita” que le atribuyen al brasileño y a insistir en que no habrá medidas electoralistas de cara a las elecciones presidenciales en el país de 2027. En las filas oficialistas consideran que una serie de medidas económicas impulsadas por Lula da Silva para incentivar el voto le permitieron al brasileño consolidar su triunfo.

“Hubo temas importantes como el 6x1, el dinero electoral y el miedo que genera la propuesta en las mujeres y en los jóvenes. Algunos van a poner las barbas en remojo acá”, planteó una fuente oficial en referencia a la decisión del actual presidente brasileño de reducir la jornada laboral.

Para explicar el silencio oficial, en Casa Rosada se amparan en un antecedente que data de diciembre de 2023, cuando el libertario le ganó el balotaje a Sergio Massa, candidato respaldado por Lula da Silva. “Itamaraty no dijo nada cuando ganó Javier (Milei)”, se escudó ante Infobae un integrante del Gabinete.

Sin embargo, el antecedente no es exactamente equivalente debido a que el mandatario brasileño publicó un mensaje en su cuenta de X, el 19 de noviembre de 2023, en el que celebró la elección argentina y le deseó “buena suerte” al nuevo Gobierno, aunque sin mencionar directamente a Milei. “La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada”, supo destacar.

Durante el intercambio de este lunes, Milei les trasladó a sus funcionarios y principales colaboradores la necesidad de redoblar los esfuerzos para respaldar las medidas adoptadas y descartó modificar el rumbo de cara a los próximos comicios de 2027. “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”, se lo escuchó decir en clave electoral.

En línea con esa defensa del programa, calificó de “inmoral e injusto” introducir incentivos económicos y cambios en el rumbo con el único objetivo de ganar elecciones. “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”, sentenció el libertario, de acuerdo con una fuente presente en el encuentro.

Una fuente que asistió al encuentro confirmó que Milei se refirió a las elecciones de 2027 y planteó la disputa electoral en términos de una confrontación con el peronismo. “Por primera vez, los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”, le atribuyen haber planteado.

Además de la discusión económica y electoral, el temario incluyó un análisis del escenario internacional y su impacto sobre los principales indicadores económicos. Al referirse a los conflictos bélicos entre Estados Unidos e Irán y entre Ucrania y Rusia, Milei abordó sus efectos sobre la oferta global y el precio del petróleo, así como las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés

En materia legislativa, y con la agenda en suspenso, el mandatario pidió avanzar con el proyecto de aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esta semana, la mesa política no se reunirá como sule hacerlo cada martes.

El silencio de Milei contrasta con su reacción tras la primera vuelta de las elecciones brasileñas. En la reunión de Gabinete del 5 de octubre, el Presidente había celebrado junto a sus funcionarios la ventaja de Flávio Bolsonaro y sostenido que el “plan platita” respondía a “recetas del pasado”.

En el plano interno, el Poder Ejecutivo también busca ordenar su agenda política, en medio de las diferencias que volvieron a quedar expuestas entre Milei y algunos referentes del oficialismo. En las últimas horas, la senadora Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con Javier Milei y tomó distancia de sus dichos. Esta vez, cuestionó al mandatario por sus declaraciones en la Fundación Faro y sostuvo que había cruzado “un límite” al hablar de “quemar periodistas en la hoguera”.

Desde la Casa Rosada le bajan el precio al contrapunto y aseguran que la ausencia de la legisladora en la reunión de este lunes fue por “motivos personales”. Tampoco estuvo el ministro de Defensa, Carlos Presti, de viaje.

Participaron de la reunión de hoy el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud); Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía).

También dieron asistencia el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.