Convocan a un paro nacional docente por el femicidio de la maestra correntina Nancy Godoy

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue hallado este miércoles, luego de más de tres semanas de búsqueda. La investigación judicial busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso también puso el foco en las condiciones laborales de los docentes rurales. Antes de desaparecer, Godoy había denunciado problemas en el estado de la escuela, entre ellos falta de mantenimiento y condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases. Los sindicatos docentes reclamaron que se esclarezca lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.

El caso Nancy Godoy: cinco detenidos y una investigación por femicidio La investigación por la muerte de la docente tiene cinco personas detenidas. Entre ellas se encuentran Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, también vinculados al establecimiento; Rosa Leguizamón, pareja de Rojas; y Ernesto Ezequiel Bordón, quien está acusado de falso testimonio.

La situación procesal de los sospechosos no es idéntica: los tres hombres señalados como presuntos autores materiales fueron imputados por femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple. Bordón, por su parte, está acusado de falso testimonio. La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos mientras avanza la investigación.