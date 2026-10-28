Convocan a un paro nacional docente por el femicidio de la maestra correntina Nancy Godoy

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó este miércoles a un paro nacional docente y una jornada de duelo para este jueves 29 de octubre, tras la muerte de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años que había desaparecido el 7 de octubre en Corrientes. El caso generó conmoción en la comunidad educativa y motivó reclamos sindicales para exigir justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido.
Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue hallado este miércoles, luego de más de tres semanas de búsqueda. La investigación judicial busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.
El caso también puso el foco en las condiciones laborales de los docentes rurales. Antes de desaparecer, Godoy había denunciado problemas en el estado de la escuela, entre ellos falta de mantenimiento y condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases. Los sindicatos docentes reclamaron que se esclarezca lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.
— Eduardo López (@eduardolopezute) October 28, 2026
El caso Nancy Godoy: cinco detenidos y una investigación por femicidio
La investigación por la muerte de la docente tiene cinco personas detenidas. Entre ellas se encuentran Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, también vinculados al establecimiento; Rosa Leguizamón, pareja de Rojas; y Ernesto Ezequiel Bordón, quien está acusado de falso testimonio.
La situación procesal de los sospechosos no es idéntica: los tres hombres señalados como presuntos autores materiales fueron imputados por femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple. Bordón, por su parte, está acusado de falso testimonio. La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos mientras avanza la investigación.
El cuerpo de Godoy fue localizado semisumergido en un bañado de una zona de monte, dentro de la estancia y a varios kilómetros de la escuela. El lugar es de difícil acceso, por lo que los investigadores debieron organizar un operativo especial para llegar hasta allí y realizar las pericias. La causa continúa en etapa de investigación y las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de la docente y establecer qué ocurrió.
Fuente: Ámbito Financiero.