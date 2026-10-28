El Senado se reactiva este jueves: presionan a Santilli para que acuda a brindar su informe de gestión

Finalmente el Senado se reactivará este jueves en una sesión para aprobar el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo; la creación de un marco regulatorio de Carbono propuesto por aliados federales y la Ley de Salud Mental enviada por Javier Milei, que sigue recibiendo cambios y quedó para el final del temario porque los votos están demasiado justos.

Así lo decidieron este miércoles los jefes de bloque reunidos en Labor Parlamentaria. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) pactado con Donald Trump no formará parte del debate.

En el encuentro además acordaron incluir un proyecto para que el jefe de gabinete, Diego Santilli, acuda al senado a brindar su informe de gestión el 18 de noviembre.

La movida es atípica, porque las visitas del jefe de ministros no suelen votarse, se acuerdan directamente entre las autoridades de las Cámaras y la Casa Rosada. Que lo lleven al recinto es una forma de obligarlo y la votación tendrá lugar después de los reclamos de la oposición. Días atrás, el bloque peronista conducido por José Mayans le presentó una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que se fije fecha.

Sin embargo, horas después se conoció que Santilli y Patricia Bullrich acordaron para que el funcionario acuda el 25 de noviembre. "Habían acordado que vaya en noviembre. Ahora ya le pusieron fecha. La semana que viene manda el pedido formal para ir a presentar el informe", afirmaron desde la jefatura.

De esa manera, la votación de un proyecto para citarlo se vuelve abstracta.

Lo cierto es que hace más de un año que el Senado no recibe al jefe de Gabinete. La última vez fue en junio de 2025 con la exposición de Guillermo Francos, quien terminó yéndose antes de tiempo ofendido porque una legisladora opositora lo tildó de “mentiroso”.

Su sucesor, Manuel Adorni, se presentó en Diputados en abril de este año, pero Santilli todavía no hizo su debut en el Congreso desde que asumió en el cargo en junio.

La sesión empezará a las 14 y se esperan al menos tres homenajes: uno por la muerte del senador libertario Juan Carlos Pagotto, otro por el fallecimiento del secretario general de APL, Norberto Di Próspero, y el tercero porque se cumplieron 16 años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.

A su vez, deberá asumir la reemplazante de Pagotto: la actual diputada riojana Claudia López.

Salud Mental, con los votos justos

El oficialismo dejó como último tema de debate las modificaciones a la Ley de Salud Mental, por riesgo a que se caiga el tema. En La Libertad Avanza aseguran que tendrán los votos, pero están justos y todavía en negociaciones.

Como contó Clarín, el despacho se consiguió cuando los peronistas de Convicción Federal presentaron un dictamen propio, de minoría. Mientras que aliados de la UCR y otras bancadas federales firmaron en disidencia porque señalan que al proyecto le falta especificar el financiamiento.

Patricia Bullrich acordó nuevas modificaciones este miércoles: aseguran que se especificará mejor la redacción para que quede clara la necesidad de que haya presupuesto para aplicar la ley y se habilitará también a las provincias a que puedan firmar convenios con la Nación. Con eso confían en que podrán aprobarlo.

El punto principal del proyecto es que permite las internaciones involuntarias, que deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario.

A su vez habilita la participación de psiquiatras por teleconsultas y la firma de psicólogos para evaluar y dar altas. Prohíbe los manicomios y exige revisar las internaciones cada 180 días. Elimina la autorización judicial previa, pero mantiene la notificación al juez en 24 horas. Incluye adicciones con y sin sustancias -como la ludopatía- y reconoce el derecho a aceptar o rechazar tratamientos anticipadamente y designar representantes para consentir.

Otros temas en la agenda

Por su parte, el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR) es un proyecto presentado por el jefe de bloque de la UCR, el correntino Eduardo Vischi. Es un incentivo para inversiones que superen los 12 millones de dólares y establece una devolución acelerada de Ganancias y aplica solo para proyectos nuevos. “Es un bache entre el RIMI, aprobado en la Ley de Modernización Laboral, y el RIGI”, había señalado Vischi.

Por otra parte, la creación de un marco regulatorio de Carbono fue una propuesta de la salteña Flavia Royon, la misionera Sonia Rojas Decut y el peronista Jorge Capitanich.

El texto consensuado busca dar seguridad jurídica, trazabilidad y previsibilidad para atraer inversiones de hasta 3.900 millones de dólares anuales en el sector agroindustrial, forestal y minero.