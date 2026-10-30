El gobierno negó que Brasil le haya pedido explicaciones a la Argentina por la huida de Bolsonaro

Quirno negó que el gobierno de Brasil le haya pedido explicaciones a la Argentina.

El canciller Pablo Quirno negó que el gobierno de Brasil le haya pedido explicaciones a la Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. Y acto seguido también desmintió que las relaciones diplomáticas entre ambos países se hayan visto perjudicadas "desde que Milei retiró al embajador", ya que, según afirmó: "Brasil unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro".

La declaración de Quirno ocurre luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva citara el jueves 29 de octubre a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés, para que brindara explicaciones acerca de la participación del gobierno de Javier Milei en la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

En lo que respecta al ámbito judicial, en Misiones la Justicia desestimó en 24 horas la primera de las denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano contra el Gobierno de Javier Milei por el supuesto encubrimiento de Flávio Bolsonaro en su cruce fronterizo para tomar un avión con destino a Estados Unidos.

La determinación fue tomada por el fiscal federal subrogante Aníbal Martínez, de la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú, quien desestimó la denuncia por una entrada irregular al país, al considerar que no hubo delito.

En la demanda, Pagano exigía que se investigara una posible evasión de controles migratorios y aduaneros el martes por la noche.

La fiscalía se basó en la documentación otorgada por Interpol, que precisa que, al momento de realizar el cruce a través del puente Tancredo Neves e ingresar a la Argentina, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Bolsonaro.

Al mismo tiempo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con sede en Ciudad de Buenos Aires, ordenó avanzar con la investigación sobre el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina, después de hacer lugar a la solicitud de la fiscal Paloma Ochoa.

Agencia NA