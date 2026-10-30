Javier Milei volverá a España a dos semanas de su enfrentamiento con Pedro Sánchez

La participación fue confirmada por fuentes de la Presidencia argentina. Será su octavo viaje a territorio español desde que asumió, esta vez para una reunión multilateral que coincidirá con la campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante su paso por Madrid el 21 de octubre, Milei llamó al jefe del Ejecutivo español “impresentable dictador”, “ladrón” y “corrupto”. También pidió que los españoles sacaran a los socialistas “a patadas” del poder y respaldó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal.

El regreso tendrá un marco distinto al de sus anteriores actividades políticas y exposiciones económicas. Sin embargo, no se anticipó una reunión bilateral con Sánchez, con quien Milei tampoco mantuvo encuentros de ese tipo durante sus siete visitas previas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó esas expresiones y sostuvo que no acepta “injerencias externas, ni ataques e injurias” contra sus instituciones. Además, consideró “indigno” que un jefe de Estado visite el país para promover, según su evaluación, la polarización y la violencia.

Sánchez respondió en redes con la frase “Soy zurdo y a mucha honra”. El PSOE también colocó una lona en su sede madrileña con un mensaje dirigido al argentino: “Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España”. Pese al intercambio, el Gobierno español no anunció nuevas medidas diplomáticas.

La disputa tiene como antecedente la visita de Milei a un acto de Vox en mayo de 2024, cuando calificó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Sánchez. Aquellas declaraciones llevaron a España a llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y a exigir una rectificación. Posteriormente, retiró a su representante diplomática.

La representación a nivel de embajadores se restableció meses después, aunque el presidente argentino no presentó una disculpa pública. La próxima cumbre volverá a situar a ambos gobiernos en un ámbito institucional compartido.

Lula no irá a Madrid y Brasil estará representado por su canciller

La cita también se desarrollará en medio de las diferencias entre la Casa Rosada y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, tras el balotaje brasileño y la salida de Flávio Bolsonaro a través de la Argentina.

Lula no asistirá a la Cumbre Iberoamericana por motivos de agenda, según fuentes de su gobierno. La delegación brasileña estará encabezada por el canciller Mauro Vieira, por lo que Madrid no será escenario de un encuentro entre los dos presidentes.

Antes de esa reunión, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, coincidió con Vieira en la reunión de cancilleres del G20 en Atlanta, en el primer contacto entre ambas diplomacias después de las elecciones y de la controversia por el traslado de Bolsonaro.

El calendario internacional ofrece otras posibles coincidencias antes de fin de año: la cumbre del Mercosur del 4 de diciembre en Montevideo y la de líderes del G20 del 14 y 15 de diciembre en Florida. La participación de ambos mandatarios en esas reuniones todavía no fue confirmada oficialmente.

Fuente: Ámbito Financiero.