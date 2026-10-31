Con medios ya desplegados en el litoral, el Ministerio de Defensa se suma a la coordinación ante “El Niño”

El Ministerio de Defensa coordina con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las autoridades provinciales la anticipación de escenarios de riesgo ante el fenómeno de El Niño.

El Ministerio de Defensa continúa profundizando las acciones de prevención, planificación y despliegue anticipado de capacidades militares, frente a los posibles efectos producidos por el fenómeno climático de “El Niño”.

En ese marco, participó de una nueva Mesa de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, que se realizó en la provincia del Chaco, como parte del trabajo sostenido de articulación que viene realizando con organismos nacionales, provinciales y municipales, y a partir de los cuales determinó las acciones que se concretaron con el despliegue preventivo de medios de las Fuerzas Armadas hacia el Litoral de nuestro país.

A través de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria, el Ministerio de Defensa se encuentra trabajando de manera coordinada con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), las autoridades provinciales y los organismos responsables de la gestión de emergencias, con la mirada puesta estratégicamente en anticipar escenarios de riesgo, establecer protocolos de actuación y disponer de los recursos necesarios, antes de que se produzcan las posibles contingencias, consignó la cartera de Defensa.

En ese esquema de preparación se destacan las acciones impulsadas desde la Dirección Nacional de Protección Humanitaria del Ministerio de Defensa, a cargo de Juan Pablo Lattion, y el despliegue de medios de la División Patrullado Fluvial (DVPF) de la Armada Argentina, a órdenes del Contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, comandante del Área Naval Fluvial y jefe de la Base Naval Zárate.

El despliegue de capacidades logísticas, operativas y sanitarias, a un esquema federal de prevención permite mejorar la asistencia a la población.

Esta labor de coordinación permitió avanzar de manera conjunta en el alistamiento de unidades del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina en la zona, así como también activar el primer escalón de respuesta de la Defensa, integrando capacidades logísticas, operativas y sanitarias, a un esquema federal de prevención y asistencia a la población.

La reunión se desarrolló en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno del Chaco, fue encabezada por el gobernador Leandro Zdero y contó con la participación del director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; el subsecretario de Protección Civil, Gustavo Santo; autoridades de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos; representantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Federales de Seguridad, organismos científico-técnicos y equipos de emergencia de la región Litoral-NEA, destacó el Ministerio de Defensa.

Durante el encuentro se analizaron las previsiones meteorológicas, el comportamiento de los principales cursos de agua, las posibles precipitaciones y los escenarios de riesgo asociados al fenómeno de “El Niño”. Asimismo, se evaluaron los mecanismos de alerta temprana, la disponibilidad y distribución de recursos y los procedimientos de coordinación para garantizar una respuesta rápida y eficiente ante eventuales emergencias.

El despliegue está orientado a reforzar la capacidad de asistencia en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, particularmente ante escenarios de inundaciones.

Presencia activa del Ministerio de Defensa

La participación del Ministerio de Defensa en estas instancias responde a una estrategia de anticipación que comenzó a materializarse antes de la aparición de posibles situaciones críticas. A partir del intercambio de información, la identificación de zonas vulnerables y el trabajo conjunto entre los distintos organismos que lo componen se avanzó en la preparación y el despliegue de medios militares hacia puntos estratégicos del territorio.

En este contexto, el pasado 9 de octubre la Armada Argentina inició el despliegue preventivo de medios de superficie de la DVPF y de personal del Batallón de Infantería de Marina N° 3 “Almirante Eleazar Videla”, con la zarpada desde la Base Naval Zárate del buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”, con destino al puerto de Corrientes, previas escalas logísticas en Rosario y Santa Fe.

El dispositivo contempla además botes neumáticos Zodiac, cocina de campaña, contenedores sanitarios móviles y vehículos anfibios logísticos del Batallón de Vehículos Anfibios N° 1, dependiente de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina “Teniente de Navío Don Cándido de Lasala”, que permanecen disponibles en la Base Naval Zárate para intervenir ante posibles situaciones de emergencia.

A estas capacidades se suma el personal militar de sanidad, con previsión de realizar tareas de atención primaria y campañas de profilaxis, mientras que destinos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la zona, se mantienen en apresto para actuar de acuerdo con las necesidades que pudieran surgir, publicó la cartera de Defensa.

El despliegue está orientado a reforzar la capacidad de asistencia en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, particularmente ante escenarios de inundaciones, interrupción de caminos o aislamiento de comunidades, donde las capacidades logísticas y operativas de las Fuerzas Armadas pueden resultar fundamentales para facilitar el acceso y el apoyo a la población.

El intercambio de información y la disponibilidad anticipada de medios permiten que las capacidades de las Fuerzas Armadas se encuentren posicionadas y listas para responder a las requerimientos solicitados por las autoridades, momento en que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas responde a través del Comando de Operaciones Conjuntas, movilizando los medios a demanda de la Dirección Militar de Asistencia en Emergencias. De esta manera y de forma integrada, se optimizan los tiempos de actuación y respuesta, fortaleciendo su presencia en las zonas potencialmente afectadas.