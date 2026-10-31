Encuesta: 6 de cada 10 creen que si Milei es reelecto no habrá clase media y pujan Axel - Massa en el balotaje

El 59% de los argentinos cree que si Javier Milei es reelecto en 2027 el país “va a tener muchos pobres y casi no habrá clase media”, pero esa mirada crítica no se traduce todavía en una derrota electoral segura.

El dato surge del último estudio nacional de Hugo Haime & Asociados, realizado entre el 17 y el 25 de octubre sobre 1.200 casos presenciales en todo el país, al que accedió la agencia periodística Noticias Argentinas.

Según el relevamiento, solo el 35% imagina un país pujante ante una eventual reelección de Milei, mientras que la pelea por la presidencia aparece en empate técnico.

Por partido político, el peronismo obtiene 35,1% contra 33,2% de La Libertad Avanza, con un 20% del electorado que no se define.

La paridad también se repite en los escenarios de primera vuelta: Milei alcanza 35,2% contra 33,3% de Axel Kicillof, y 31,4% de Sergio Massa, con cerca de 18% entre voto en blanco, nulo e indecisos.

El informe marca que el 55% considera que lo mejor para el país en 2027 sería que gane un opositor, pero un 41% sostiene el modelo, ya sea con Milei, que reúne 29%, o con otro dirigente que continúe su plan económico, opción que alcanza 12%.

En la síntesis del trabajo, Haime plantea que hay más personas que piden un cambio del modelo económico, con 64%, que votantes dispuestos a elegir a un candidato opositor.

El segmento clave, según el análisis, son los desencantados de Milei, votantes que piden cambiar algunas cosas del modelo, pero rescatan dos activos que el Gobierno logró instalar: la estabilidad económica y el orden en las calles.

Ese votante aparece hoy sin representación definida: el 40% no se inclina por ningún partido, el 30% se iría al PJ y el resto se reparte entre La Libertad Avanza, el centro y la izquierda, consigna la agencia periodística Noticias Argentinas.

En una segunda vuelta, tanto Kicillof como Massa se imponen sobre Milei, aunque por una diferencia menor al universo de indecisos.

Kicillof llega a 45,4% contra 42% de Milei, con 11% de voto en blanco y 1,6% de indecisos, mientras que Massa obtiene 44,4% contra 42,2% del Presidente.

En ambos casos, la ventaja a favor del peronismo, de 3,4 y 2,2 puntos, queda por debajo del 13% que no se define, por lo que la segunda vuelta permanece abierta.

Dentro de ese universo, el comportamiento de los desencantados vuelve a ser determinante: 45% votaría a Kicillof y 30% volvería a Milei.

El informe también señala un techo para el peronismo: el 49% cree que si gana ese espacio “volverán la inflación y la corrupción”, contra un 43% que sostiene que “mejorarán los salarios y volverá la clase media”.

De ese 55% que pide un opositor, hay 12 puntos que directamente no votarían al peronismo, lo que refuerza la dificultad para transformar la demanda de cambio en una mayoría electoral automática.

La conclusión del trabajo es que la demanda de cambio es fuerte, pero su traslado a las urnas no resulta lineal: la elección de 2027 no se jugará solo entre continuidad o cambio, sino en quién logra seducir al votante que hoy rechaza a los dos modelos.