Lugones cuestionó los cobros de los colegios y círculos médicos: “Nadie debería pagar para trabajar"

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, participó del V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), realizado en Puerto Iguazú, Misiones, que reunió a representantes de las 24 obras sociales provinciales y más de 600 participantes. Durante su intervención, expuso los principales lineamientos del proceso de transformación del sistema sanitario impulsado por el Gobierno nacional, con foco en la eficiencia, la innovación y la mejora de las prestaciones que recibe cada paciente.

“Desde el primer día nos propusimos reordenar el sistema para que mejoren las prestaciones que recibe cada paciente y para que el personal de salud ocupe el lugar que merece”, sostuvo Lugones durante su exposición. Como primera medida, este proceso requirió respetar las responsabilidades que la Constitución Nacional establece, con claridad, para cada nivel de gobierno. “En Argentina, la salud es una responsabilidad primaria de las provincias. Son las jurisdicciones las que conducen sus hospitales, centros de salud y equipos, mientras que la Nación debe coordinar, establecer lineamientos y políticas priorizadas a nivel nacional”, expresó el ministro se publicó en el portal oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

En este sentido, Lugones destacó el trabajo realizado por el Gobierno nacional para eliminar más de 90 trámites y procesos burocráticos innecesarios para el ejercicio profesional. “Ordenar el sistema también significó poner fin a prácticas que eran legales, pero inmorales. Terminamos con el vencimiento de la matrícula, que obligaba a los profesionales a pagar cada cinco años para demostrar que seguían siendo médicos. Hoy esta plata vuelve directamente al bolsillo de cada profesional. En los hechos, es una mejora en sus honorarios”, detalló.

Esta medida se complementa con la decisión de que la matrícula nacional sea requisito suficiente para ejercer en establecimientos dependientes de la Nación y que se pueda tramitar junto con el título universitario, de manera digital y sin costo. El Ministro invitó a las jurisdicciones a seguir el camino iniciado por Nación. “En muchas jurisdicciones, los médicos, y otros profesionales de la salud, siguen teniendo que pagarle a un colegio o a un círculo para poder ejercer. ¿Saben lo qué son? Son los Gerentes de la Matrícula. Lo digo con claridad: nadie debería pagar para trabajar”, enfatizó Lugones.

En materia de cobertura de salud, Lugones destacó que el Gobierno nacional avanza en ampliar la libertad de elección en los hospitales SAMIC y compartió con los presentes la medida tomada recientemente para que los residentes del Hospital El Cruce puedan elegir su cobertura de salud. En esta línea, el Ministro expresó que “vamos a seguir trabajando en este mismo sentido para que todos los profesionales de los hospitales SAMIC dejen de estar cautivos y puedan decidir, como cualquier trabajador, a quién confían su salud”, se resaltó en el portal de la cartera de Salud de la Nación.

Al cierre de su intervención, Lugones reiteró que el norte que guía las acciones de gobierno es la moral como política de Estado y convocó a las obras sociales provinciales a seguir trabajando en forma coordinada: “reordenar un sistema que funcionó mal durante demasiados años lleva tiempo. Para eso los necesitamos a ustedes. Cada uno, desde su lugar, con la misma responsabilidad: que el dinero llegue a mejores prestaciones para la gente y a jerarquizar el equipo de salud”.