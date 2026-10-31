Según el INDEC, el empleo público nacional cayó a 266.205 trabajadores en la administración de Javier Milei

La política de ajuste del Estado impulsada por el presidente Javier Milei continúa profundizándose. Los últimos datos oficiales del INDEC confirman que la denominada “motosierra” sigue avanzando sobre la estructura estatal.

La dotación de personal de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades con participación estatal registró una nueva contracción en septiembre de 2026. En un año se redujo en 17.266 personas y, desde abril, la caída alcanzó a 8.513 puestos.

Menos trabajadores en el Estado también puede significar menos capacidad para atender las demandas de la sociedad. Detrás de cada puesto que se pierde hay servicios públicos que pueden resentirse, trámites que demoran más y organismos con mayores dificultades para responder a las necesidades cotidianas de millones de argentinos.

Lamentablemente, la reducción del empleo público nacional continúa. Al 30 de septiembre de 2026, la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), las empresas y las sociedades con participación estatal alcanzó las 266.205 personas, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al que accedió ANÁLISIS.

La cifra representa una disminución del 6,1% respecto de septiembre de 2025 y una contracción del 0,8% en relación con agosto de este año. En términos absolutos, el universo relevado perdió 17.266 puestos de trabajo en la comparación interanual y otros 2.199 durante el último mes.

El dato confirma la continuidad de un proceso de reducción de las estructuras estatales nacionales que atraviesa a la administración central, los organismos descentralizados, las dependencias desconcentradas, otros entes y las empresas y sociedades del Estado.

Sin embargo, detrás de la cifra global existe una realidad más compleja. La disminución no afecta de la misma manera a todas las jurisdicciones ni a todos los organismos. Hay áreas que registran retrocesos de magnitud, otras que conservan estructuras relativamente estables y algunas que incluso muestran incrementos mensuales. También existen diferencias importantes entre el personal contratado bajo convenios colectivos, los trabajadores fuera de convenio y otras modalidades de vinculación.

El informe, elaborado por el INDEC junto con la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ofrece una fotografía detallada de la composición del empleo público nacional y permite identificar dónde se concentra la mayor cantidad de trabajadores.

Una reducción de 17.266 puestos en doce meses

El primer dato que sobresale es la magnitud de la contracción interanual.

En septiembre de 2025, la dotación total estimada era de 283.471 personas. Un año después, el número descendió a 266.205. La diferencia equivale a 17.266 puestos menos, una reducción del 6,1%.

La comparación mensual también confirma la tendencia. Entre agosto y septiembre de 2026, la dotación pasó de 268.404 a 266.205 trabajadores. Se trata de una pérdida de 2.199 personas en apenas treinta días.

La trayectoria de los últimos seis meses permite observar que no se trata de una variación aislada.

En abril de 2026, el universo relevado comprendía 274.718 trabajadores. En mayo descendió a 273.274; en junio, a 272.127; en julio, a 270.805; en agosto, a 268.404, y finalmente en septiembre llegó a 266.205.

Entre abril y septiembre, la reducción fue de 8.513 personas, equivalente a aproximadamente el 3,1%.

La serie presenta, por lo tanto, una secuencia descendente durante los seis meses analizados. No hubo, en ese período, ningún mes en el que la dotación total revirtiera la tendencia.

La evolución de la cantidad de personal puede resumirse de la siguiente manera:

-Abril. 274.718

-Mayo. 273.274.

-Junio: 272.127.

-Julio: 270.805.

-Agosto: 268.404.

-Septiembre: 266.205.

La caída acumulada durante estos seis meses representa una señal de continuidad del proceso de reducción del tamaño de las estructuras estatales nacionales.

La administración pública nacional concentra el grueso de la reducción

De los 266.205 trabajadores registrados en septiembre, 179.396 pertenecían a la Administración Pública Nacional (APN). Los restantes 86.809 se desempeñaban en empresas y sociedades del Estado o con participación estatal.

La APN representa aproximadamente el 67,4% de la dotación total, mientras que las empresas y sociedades explican el 32,6%.

La comparación interanual muestra que la administración pública nacional registró una caída del 7,2%, mientras que el segmento de empresas y sociedades tuvo una disminución del 3,8%.

Esto significa que la contracción fue proporcionalmente más intensa en la estructura administrativa del Estado nacional que en el universo de empresas públicas.

En septiembre, la administración pública nacional perdió el 1,1% de su dotación respecto del mes anterior. Las empresas y sociedades, en cambio, registraron una reducción mensual del 0,3%.

La diferencia es significativa porque revela que el proceso de reducción no tiene la misma intensidad en los dos grandes componentes del sector público nacional.

Dentro de la APN, además, existen cuatro grandes estructuras: administración centralizada, administración descentralizada, administración desconcentrada y otros entes.

La composición de septiembre fue la siguiente, teniendo en cuenta la estructura, la dotación y el porcentaje en la participación total:

-Administración centralizada: 37.200 (14%).

-Administración descentralizada. 108.726 (40,8%).

-Administración desconcentrada: 21.037 (7,9%).

-Otros entes: 12.433 (4,7%).

-Empresas y sociedades: 86.809 (32,6%).

-Total: 266.205 (100%).

La administración descentralizada es el componente de mayor tamaño dentro de la estructura estatal nacional, con 108.726 personas. Por sí sola representa más del 40% de todo el universo relevado.

Este dato es importante para comprender la distribución del empleo público: una parte sustancial de los trabajadores nacionales no está concentrada en los Ministerios, sino en organismos con estructuras administrativas propias, entidades autárquicas y otros organismos descentralizados.

Los organismos descentralizados: el principal núcleo del empleo público

La administración descentralizada reúne 108.726 trabajadores. Entre sus organismos se encuentran algunas de las instituciones más grandes del Estado nacional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y distintos organismos regulatorios y científicos integran este universo.

La concentración de trabajadores en estas dependencias responde a la diversidad de funciones que cumplen: seguridad social, investigación, fiscalización tributaria, regulación económica, infraestructura, producción de conocimiento, control sanitario y prestación de servicios.

En septiembre, el informe -al que accedió ANÁLISIS- muestra algunos números particularmente relevantes:

- ANSES: 10.926 trabajadores.

- CONICET: 24.795 trabajadores.

- INTA: 4.960 trabajadores.

- INTI: 2.227 trabajadores.

- ARCA: 4.165 trabajadores.

- SENASA: 5.220 trabajadores.

- Vialidad Nacional: 3.491 trabajadores.

- Administración Nacional de Establecimientos de Salud: 3.854 trabajadores.

El CONICET aparece como uno de los organismos de mayor dimensión dentro de la administración descentralizada, con casi 25.000 personas.

Su dotación refleja el peso institucional del sistema científico y tecnológico nacional. Se trata de una estructura que comprende investigadores, personal de apoyo, técnicos y trabajadores administrativos, con una organización y modalidades de vinculación particulares.

ANSES, por su parte, registra 10.926 trabajadores. Su dimensión está vinculada con la administración de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones de la seguridad social.

La reducción del empleo en este tipo de organismos plantea un interrogante adicional: cómo compatibilizar la disminución de las estructuras administrativas con la continuidad de servicios que involucran a millones de ciudadanos.

La administración centralizada: 37.200 trabajadores y una caída mensual del 2%

Por su parte, la administración centralizada -integrada por las estructuras ministeriales y la Presidencia de la Nación-, contabilizó 37.200 trabajadores en septiembre.

En comparación con agosto, la reducción fue del 2%, una variación más pronunciada que la registrada en el conjunto de la APN.

Entre las jurisdicciones con mayor dotación se encuentran:

-Ministerio de Capital Humano: 7.765.

-Ministerio de Economía: 7.654.

-Ministerio de Salud: 6.392.

-Presidencia de la Nación: 4.128.

-Jefatura de Gabinete: 3.303.

-Ministerio de Justicia: 2.828.

-Ministerio de Relaciones Exteriores: 2.436.

-Ministerio de Seguridad Nacional: 1.404.

-Ministerio de Defensa 949.

-Ministerio de Desregulación: 341.

Capital Humano y Economía son las dos jurisdicciones con mayor cantidad de trabajadores dentro de la administración centralizada. Entre ambas reúnen 15.419 personas, equivalentes a aproximadamente el 41,4% de ese segmento.

Mientras que Salud ocupa el tercer lugar, con 6.392 trabajadores.

La distribución permite observar que las estructuras ministeriales más grandes no necesariamente coinciden con las áreas que tienen mayor exposición pública o protagonismo político. En algunos casos, el volumen de personal responde a funciones administrativas, técnicas y operativas que requieren estructuras permanentes.

También resulta significativo el tamaño de algunas jurisdicciones después de las modificaciones organizativas del Estado. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, por ejemplo, registra 341 trabajadores.

La comparación mensual muestra una reducción del 2% en la administración centralizada. Es una variación que merece seguimiento porque indica que, durante septiembre, la contracción de personal tuvo una intensidad superior a la del promedio general de la APN.

Las Fuerzas Armadas y de Seguridad y las estructuras operativas

Dentro de la administración desconcentrada se encuentran organismos y dependencias vinculados con funciones operativas de seguridad y defensa.

El cuadro del INDEC permite identificar, entre otras, las siguientes dotaciones:

- Gendarmería Nacional Argentina: 6.556 personas.

- Estado Mayor General del Ejército: 5.920 personas.

- Estado Mayor Conjunto: 5.076 personas.

- Policía de Seguridad Aeroportuaria: 662 personas.

- Prefectura Naval Argentina: 463 personas.

Es importante aclarar que estas cifras no representan la totalidad de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El informe del INDEC excluye expresamente al personal no civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de los organismos dependientes del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad Nacional y del Servicio Penitenciario Federal. Por lo tanto, los números deben interpretarse dentro del universo estadístico definido por el INDEC y no como una medición integral de todos los integrantes de las Fuerzas.

Esta aclaración es fundamental para evitar comparaciones incorrectas entre el personal informado en el relevamiento y la cantidad total de efectivos que integran las instituciones de seguridad y defensa.

PAMI: casi 12.000 trabajadores en uno de los principales entes del Estado

Entre los otros entes, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) constituye el caso más relevante por su volumen de personal.

En septiembre registró 11.876 trabajadores. La cifra representa prácticamente el 95,5% de la dotación de los otros entes, que en conjunto sumaron 12.433 personas.

El organismo, encargado de la cobertura médica y social de millones de jubilados y pensionados, tiene una estructura particularmente grande en función de la amplitud territorial y operativa de sus servicios.

El informe muestra que PAMI registró una variación mensual del 3,8%. Es decir, a diferencia de la tendencia general de reducción, el organismo tuvo un incremento de su dotación en septiembre.

Este comportamiento constituye una de las particularidades del relevamiento y demuestra que la evolución del empleo público no es homogénea. El aumento de personal en un organismo no implica necesariamente una expansión permanente de su estructura. Para establecer las causas sería necesario conocer los movimientos administrativos y las modalidades de incorporación correspondientes al período.

Las empresas públicas: 86.809 trabajadores y una contracción interanual del 3,8%

El universo de empresas y sociedades estatales contabilizó 86.809 trabajadores en septiembre. En términos interanuales, la reducción fue del 3,8%, mientras que respecto de agosto se registró una caída del 0,3%.

Este segmento presenta una composición muy diferente de la administración ministerial. Incluye compañías vinculadas con el transporte, la energía, las comunicaciones, los servicios financieros, la infraestructura, los medios públicos y la actividad industrial.

La mayor concentración de personal se encuentra en un conjunto relativamente reducido de empresas.

Entre las principales aparecen:

-Operadora Ferroviaria S.E: 19.408.

-Banco de la Nación Argentina: 15.427.

-Correo Oficial: 11.210.

-Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA, privatizada luego del informe): 5.891.

-Aerolíneas Argentinas: 3.999.

-Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA): 2.284.

-Nucleoeléctrica Argentina: 2.900.

-Radio y Televisión Argentina: 1.937.

-Intercargo: 1.493.

-Fabricaciones Militares: 1.455.

La Operadora Ferroviaria S.E. es la empresa con mayor cantidad de trabajadores del universo relevado, con 19.408 personas. La compañía concentra personal vinculado con la operación ferroviaria, lo que explica su dimensión dentro del sector público empresarial.

El Banco Nación aparece en segundo lugar, con 15.427 trabajadores. Su estructura es una de las más importantes del sistema financiero argentino y comprende una amplia red de sucursales y servicios.

El Correo Oficial, con 11.210 trabajadores, completa el grupo de las tres entidades con mayor dotación.

Estas tres organizaciones reúnen 46.045 personas, alrededor del 53% del personal total de empresas y sociedades estatales.

La concentración es notable: más de la mitad de los trabajadores de este segmento se desempeña en apenas tres organizaciones.

El sistema ferroviario, una de las principales concentraciones de empleo

El sector ferroviario tiene un peso significativo dentro de las empresas públicas. La Operadora Ferroviaria S.E. registra 19.408 trabajadores, mientras que Ferrocarriles Argentinos S.E. cuenta con 505 personas y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. registra 1.006.

A estas estructuras se suman otras compañías vinculadas con la actividad ferroviaria, como Belgrano Cargas y Logística, con 3.245 trabajadores, y Playas Ferroviarias de Buenos Aires, con 25.

El volumen de personal de la Operadora Ferroviaria responde a la complejidad de la operación de servicios de pasajeros y de las estructuras de apoyo correspondientes.

El dato resulta particularmente relevante en un contexto de reformas y reorganización de las empresas públicas.

Sin embargo, no debe confundirse la cantidad de trabajadores de una compañía con la cantidad de personas necesarias para sostener integralmente el sistema ferroviario. La operación, el mantenimiento de vías, la infraestructura, la logística y los servicios complementarios pueden estar distribuidos entre distintas empresas y organismos.

Por eso, cualquier evaluación sobre eficiencia, productividad o necesidades de personal requiere información adicional sobre servicios prestados, kilómetros operados, frecuencias, infraestructura y resultados económicos.

La composición del empleo: predomina ampliamente el personal bajo convenio

Otro aspecto central del informe al que accedió ANÁLISIS es la modalidad de vinculación de los trabajadores.

El INDEC distingue tres categorías:

1) Personal en convenio colectivo de trabajo.

2) Personal fuera de convenio.

3) Otras modalidades de vinculación.

En el conjunto de la administración pública nacional, la dotación se distribuye de la siguiente manera:

- Personal en convenio colectivo: 155.778.

- Personal fuera de convenio: 2.511.

- Otras modalidades: 21.107.

El personal bajo convenio representa aproximadamente el 86,8% de la dotación de la APN. En cambio, el personal fuera de convenio equivale al 1,4%, mientras que las otras modalidades representan el 11,8%.

Esta última categoría merece una consideración especial. El INDEC aclara que comprende modalidades de vinculación que no necesariamente implican una relación laboral tradicional, pero que suponen contratos para realizar tareas habituales de los organismos.

Entre ellas se encuentran las locaciones de servicios y de obra, los contratos realizados mediante entes cooperadores u organismos internacionales de crédito, las pasantías y los trabajos eventuales.

En consecuencia, el concepto de dotación de personal utilizado por el informe es más amplio que el de empleados públicos con relación laboral convencional. Esta distinción resulta fundamental para analizar la estructura real de contratación del Estado.

En el caso de las empresas y sociedades, la distribución es la siguiente:

- Personal en convenio colectivo: 80.489.

- Personal fuera de convenio: 5.367.

- Otras modalidades: 953.

En este segmento, el personal bajo convenio representa aproximadamente el 92,7% del total. La diferencia entre ambos universos responde, en buena medida, a las distintas características institucionales y laborales de los organismos administrativos y las empresas estatales.

Las empresas públicas en proceso de liquidación o transformación

El relevamiento -al que accedió ANÁLISIS- también permite observar que algunas de las empresas estatales atraviesan procesos de transformación institucional.

Entre ellas aparece la Administración General de Puertos S.A.U., que registra 601 trabajadores y se encuentra en proceso de liquidación, de acuerdo con el Decreto 3/2025.

También figura Corredores Viales S.A., con 3.245 trabajadores, cuya actividad se encuentra en una etapa de concesión de obra pública por peaje, según el Decreto 97/2025.

Estos casos son relevantes porque muestran que la reducción de la dotación estatal no se limita a los organismos administrativos tradicionales.

También alcanza a estructuras empresariales sometidas a procesos de reorganización, liquidación, concesión o transformación.

No obstante, la cantidad de trabajadores registrada en una empresa en proceso de liquidación no permite anticipar por sí sola cuál será su dotación final ni el destino laboral de sus trabajadores.

¿Qué muestran los números sobre el tamaño del Estado?

La reducción de la dotación hasta las 266.205 personas representa un indicador concreto de la dimensión del empleo público nacional. Pero no es, por sí sola, una medida suficiente para evaluar el tamaño, la eficiencia o la calidad de funcionamiento del Estado.

El relevamiento no mide productividad, cantidad de servicios prestados, tiempos de atención, calidad de las prestaciones, resultados de gestión ni gasto salarial. Tampoco permite determinar si la reducción de trabajadores se tradujo en una mejora de la eficiencia administrativa o en una disminución de la capacidad operativa de determinados organismos.

Sí se sabe que la reducción de personal generó “ahorros” presupuestarios, pero su impacto social termina siendo mucho más dañoso en términos concretos. Y no hay que olvidar que una reducción que compromete actividades esenciales luego generará demoras, deterioro de servicios y mayores costos indirectos.

La estadística del INDEC permite aseverar que el dato de septiembre de 2026 confirma que la reducción del empleo público nacional es una constante.

La discusión ya no pasa solamente por cuántos trabajadores tiene el Estado, sino también por cómo se distribuyen, qué funciones cumplen y qué capacidad institucional conserva para prestar los servicios que tiene bajo su responsabilidad.

Redacción

En definitiva, la reducción del empleo público no debería medirse únicamente en términos de ahorro fiscal o de puestos eliminados. Detrás de las estadísticas hay trabajadores, pero también millones de argentinos que dependen del funcionamiento del Estado. El verdadero desafío es evitar que el achicamiento de sus estructuras termine traduciéndose en menos derechos, servicios de menor calidad y respuestas cada vez más insuficientes a las necesidades de la sociedad.

El informe del INDEC

Fuentes

-INDEC y Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Informe “Dotación de personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades. Septiembre de 2026”.

-Documentación estadística: Serie de dotación de personal de la APN

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/serie_dotacion_apn.xlsx.

-Cuadros estadísticos del informe del INDEC

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/serie_dotacion_apn_cuadro_2_3.xlsx