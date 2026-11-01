El pedido urgente de Javier Milei a su gabinete para disciplinar a los aliados y que se aprueben los proyectos

Los balances que se realizan puertas adentro del Gobierno parecen repetirse semana a semana. El panorama económico muestra sus claroscuros, hay una oposición que dice tener predisposición a colaborar a cambio de ciertas concesiones y el oficialismo continúa sin la aprobación de los proyectos más importantes, mientras las internas dificultan la articulación y mellan la confianza.

Se asemeja a lo que Adolfo Bioy Casares escribió en “La invención de Morel”, donde los personajes repiten eternamente las mismas escenas, grabadas por una máquina. A diferencia de esa novela, la dinámica de la administración libertaria no se da porque su inventor -el Presidente- lo elige, sino porque generalmente no se involucra.

Javier Milei opta por que los diferentes sectores de su gobierno actúen libremente en la piscina política. Considera que eso los incentiva a mejorar, tal como lo interpreta en el plano de la economía. Pero la administración burocrática y los roces por la puja de poder tienen una lógica distinta a las leyes del mercado. Lo que se percibe puertas adentro es un gobierno descoordinado. Esa sensación cíclica se evidencia en las discusiones internas por a la Reforma Electoral.

Según relataron dos de los participantes al portal de Infobae, hacia la mitad del encuentro y ante los ojos de todos, miró a Diego Santilli y le pidió que se apuren las negociaciones para poder aprobarla cuanto antes. También le pidió que se apuraran en sacar la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional.

Será por ese motivo que algunos de los integrantes de la Mesa Política vieron mayor celeridad por parte de alfiles del karinismo a lo largo de esta semana. “Vamos a avanzar con ese tema”, confirmó una fuente inobjetable. ¿Cómo se procederá y qué se relegará a cambio? Todavía es una incógnita.

No fue menor que Karina Milei viajara esta semana a una Ronda de Negocios por el RIGI en Rosario, a la cual asistieron 12 gobernadores. Hubo particular sintonía con el santafesino Maximiliano Pullaro, quien ya es contabilizado como uno de los aliados a los que no se les competirá con intensidad el año próximo. Este domingo también se mostrará con Jorge Macri.

Los operadores del Gobierno que no han querido acelerar los acuerdos alegan que el PRO y la UCR deben resolver sus frentes internos. Al mismo tiempo, existe una desconfianza mutua entre los armadores de La Libertad Avanza y los gobernadores con los que quieren pactar, publicó el portal de Infobae.

“¿A mí quién me asegura que si no les competimos en las provincias y no mejora nuestra imagen nacional, el día de mañana no nos pongan una lista? No hay ningún instrumento jurídico para acordar las condiciones de las elecciones. Es un acuerdo de palabra, por eso se precisa que al momento de pactar haya confianza”, dice una de las partes libertarias que está en las negociaciones.

Santilli conversó con los gobernadores para que existieran colectoras, a las que llama “Sistema de Adhesiones”. Aún no hay un consenso unánime sobre la cuestión, pero serviría como una garantía para que los gobernadores no dependan enteramente de la lapicera de Karina y los Menem.

Con el apuro presidencial, ya no se habla de que las negociaciones por la reforma política puedan extenderse hasta febrero del año próximo. “Se va a conversar palmo a palmo con el Presupuesto, así que hay un plazo hasta diciembre”, convalidan.

El apuro de Milei por una sanción de esa reforma tiene dos motivos centrales: demorar el comienzo de la temporada de elecciones, la cual suele venir con mayor volatilidad económica, y mostrarle al mercado la consolidación de un bloque de gobernadores aliados dispuestos a sostener el proyecto oficialista.

Resulta poco probable que esa decisión elimine las dudas de los inversores, aunque pretenden que sirva para mitigar parte de la incertidumbre. El timing es clave. El Riesgo País cerró cerca de los 800 puntos básicos hacia el final de octubre, más de un 30% por encima del nivel que tenía el mes pasado. Un estratega del Gobierno confiesa que la penetración de la narrativa libertaria se encuentra “desgastada”.

Eso impacta en las provincias. Una figura del oficialismo que se autopostula como candidato a gobernador en el norte confiesa puertas adentro que la marca libertaria tuvo un notorio desgaste en las últimas semanas. Si pensaba armar un frente más purista, ahora lo piensa dos veces, destacó el portal de Infobae.

Hoy en día hay cinco provincias en las que podría existir alguna posibilidad de ganar si la oferta electoral y el viento económico las favorecen: Córdoba, La Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego y Río Negro. En esta última aspira a competir el senador libertario Enzo Fullone, el estratega político del oficialismo para las elecciones que se desarrollarán este domingo en Bariloche. Si consigue un buen resultado, será investido como el precandidato.

En el plano económico, el Gobierno festejó que la morosidad de las familias bajó por segundo mes consecutivo. La consultora 1816 calculó que pasó de 12,8% en agosto a 12,2% en septiembre. Colaboradores de Luis Caputo afirman que esa variación se explica por “el proceso de desinflación, el crecimiento del salario real y el trabajo del Banco Nación para liderar una política de refinanciación”.

Puertas adentro admiten que la dinámica de la inflación podría ser moderadamente alcista en el último trimestre por la estacionalidad de las fiestas. “Depende de la carne, por ahora no viene subiendo como siempre”, marcan.

La contracara de ese desempeño fue el incremento del Riesgo País, al que condicionan tanto factores locales como exteriores. En el Ministerio de Economía creen que no tendrán un panorama internacional favorable por estos meses porque no prevén un alivio en el nivel de las guerras ni una baja del precio del petróleo Brent.

Si esos niveles descienden, avisan que buscarán “bajar la nafta, la luz y el gas”; pero en la actualidad sucede el caso contrario: hubo incrementos en los combustibles en septiembre y eso presionará la inflación de octubre.

La preocupación es mayor cuando miran el complejo escenario con las tasas internacionales. Al observar el caso estadounidense, afirman que la economía norteamericana tiene problemas en su política fiscal y en su nivel de deuda. Aun así, hay algunos que tratan de ser optimistas respecto a las elecciones de medio término del próximo martes: “No me aventuraría a creer que Trump pierde el martes con el nivel de crecimiento que tiene”.

Un sector del Gobierno que mira con particular atención ese acontecimiento es el de Santiago Caputo. “No creemos que vaya a tener ningún efecto, para ser honestos”, afirman, alegando que el resultado de Brasil podría haber tenido mayor incidencia en la inestabilidad local, resaltó el portal de Infobae.

Al respecto de ese punto, en Itamaraty afirman que Lula no romperá con Argentina, sino que va a “invisibilizar” a Milei. “No lo va a mencionar, lo considera de un estamento inferior”, agregan, aunque están preocupados por otras maniobras que pueda realizar el libertario: “En el corto plazo no va a pasar nada. Los contratos existen y no se van a alterar. Mi preocupación es por el largo plazo. Las relaciones están comprometidas”.

Volviendo a las elecciones estadounidenses, otra fuente de la Casa Rosada opina: “No afecta mucho el tema de perder el Senado, porque por el filibuster cualquier ley necesita de 60 votos en vez de 51. Mientras un partido u otro no tenga 60 senadores, tener mayoría simple no te cambia mucho. Sí en la narrativa. Pero Obama gobernó con el Senado en contra durante sus últimos dos años y fue la época en la que más cambios hizo”.

Varios integrantes de esa ala del Gobierno viajarán a Washington por estas horas. También lo harán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem.

Es por ese motivo que no habrá reunión de Mesa Política este martes. Será la segunda semana consecutiva en la que no se realizará este tipo de encuentros. Coincidencia o no, esta circunstancia se produce en el momento más intenso de las internas entre varios de estos funcionarios.

Una de las novedades de las últimas semanas es que hay malestar en casi todos los sectores de esa mesa por los desmarques de Patricia Bullrich y sus coqueteos con la posibilidad de competir en las presidenciales. Los hermanos Milei tienen decidido no pedirle que se vaya del espacio y tampoco que deje de ser la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, pero el vínculo podría tensionarse más en las próximas semanas.

Bullrich está en desacuerdo con decenas de pliegos de jueces y fiscales que son enviados desde el Poder Ejecutivo hacia la Comisión de Acuerdos del Senado, el ámbito donde se aprueban y se despachan hacia las sesiones. Su entorno no apunta tanto al ministro Juan Bautista Mahiques sino a los nombres que emanan del menemismo. En esa sintonía están algunos de los senadores aliados que el oficialismo necesita para la reforma política.

¿Será verdad que la exministra de Seguridad está conversando con varios de ellos sobre el Consejo de la Magistratura, que debe renovar representantes en las próximas semanas? Hay quienes dicen que varios oficialistas “se van a llevar una sorpresa”.

En la reunión de bloque previa a la sesión del último jueves, Bullrich tuvo una corta discusión con la senadora nacional Nadia Márquez, la lugarteniente de Karina en el Senado, que le reclamó cambios en la forma de organizar la dinámica del bloque, consignó el portal de Infobae.

El vínculo entre ambas está roto. Bullrich fue quien puso un primer freno a las intenciones de la Casa Rosada de poner a la neuquina al frente de la Comisión de Acuerdos luego del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. “No podemos despreciar a los aliados poniendo a alguien que la oposición no quiere”, justifican.

Esa discusión promete destrabarse en los próximos días. Es altamente probable que la Casa Rosada proponga a Enzo Fullone —de confianza de los Menem— y que Márquez solo vaya como representante del oficialismo al Consejo de la Magistratura.

El bloque del Justicialismo sumó una banca más en los últimos días y pasó a ser la primera minoría de la Cámara con 22 integrantes. Eso se hizo con el objetivo de reclamar dos representantes en el Consejo y dejar a La Libertad Avanza con un solo asiento por el Senado. La novedad es que, llegado el momento, el oficialismo presentará dos nombres y no uno, amparado en el antecedente de Martín Doñate ocurrido cuatro años atrás. “Se va a judicializar”, confirma una fuente inobjetable.

El segundo representante todavía no está definido. Hay personajes no menores del oficialismo a quienes les gustaría que sea el salteño Gonzalo Guzmán Coraita, pero sería toda una declaración política que no se elija al cordobés Luis Juez, que ya forma parte de ese órgano. Todo por verse.

Lo cierto es que en el “bullrichismo” no convalidan varios de los nombres judiciales que están en esa comisión. Tanto los Milei como los demás integrantes de la Mesa Política están evaluando cómo se desarrollan los tiempos de las reformas en esa Cámara. A los bullrichistas no les preocupa el rumor -falso, por el momento- de que la querían remover de la jefatura. Quienes la han visitado recientemente son terminantes: “No pasa nada, si lo hacen no van a pasar ni una sola ley hasta diciembre del 2027”.