Bullrich profundiza su desmarque de cara a las elecciones del año que viene y admiten "un quiebre" con Milei

Patricia Bullrich volvió a marcar distancia con el Gobierno de Javier Milei y comenzó a fortalecer su estructura política ante un escenario que su entorno considera cada vez más abierto. La senadora reactivó equipos técnicos, intensificó contactos con gobernadores y dirigentes opositores y busca estar preparada para una candidatura presidencial si el presidente no logra recuperar apoyo en las encuestas.

Aunque evita confirmar una postulación, cerca de la excandidata presidencial admiten que evalúa todos los escenarios para 2027. La definición, aseguran, llegaría recién entre marzo y abril.

Bullrich toma distancia de Milei

En los últimos días, Bullrich profundizó sus cuestionamientos al oficialismo. En su entorno describen como un punto de inflexión los enfrentamientos del presidente con periodistas y la postura adoptada frente a Brasil, que incluyó la negativa a reconocer la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva y las repercusiones generadas por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, publicó BaeNegocios.

"Hay un quiebre", admiten cerca de la senadora, aunque aclaran que no planea romper formalmente con la Casa Rosada ni impulsar movimientos que compliquen la gobernabilidad.

La exministra de Seguridad mantuvo hasta ahora una postura de respaldo crítico. Sin embargo, dirigentes que hablan con ella aseguran que crece su preocupación por errores políticos que, según consideran, podrían afectar las posibilidades electorales del espacio libertario.

Reuniones con gobernadores y referentes opositores

Mientras se reactivan los equipos que trabajaron en su campaña presidencial de 2023, Bullrich también amplió las conversaciones con actores clave del sistema político.

Bajo el paraguas de las negociaciones parlamentarias vinculadas a los proyectos del Ejecutivo, dialogó con gobernadores, diputados y senadores. También retomó contactos con dirigentes de la oposición no peronista y referentes de la extinta coalición Juntos por el Cambio.

Entre ellos aparecen sectores del radicalismo y dirigentes cercanos a Elisa Carrió, con quien mantiene conversaciones periódicas.

Dos gobernadores aliados que hablaron recientemente con Bullrich coincidieron en una misma lectura: la ven decidida a competir si la situación política del oficialismo continúa deteriorándose.

"Está lanzada, pero muy enojada con que el Gobierno siga cometiendo los mismos errores", describió uno de ellos.

La economía, en el centro de las preocupaciones

Según empresarios que mantienen diálogo frecuente con la senadora, una parte importante de su agenda actual está concentrada en cuestiones económicas.

Bullrich plantea la necesidad de atender los reclamos de la industria, mejorar las condiciones para las pymes y aliviar la situación de los sectores medios, segmentos que formaron parte central de su base electoral.

Un empresario que conversó con ella recientemente resumió esa percepción: "Está defendiendo a su electorado, que le pide que el Gobierno reaccione".

Incluso, algunos hombres de negocios ya comenzaron a consultar sobre una eventual candidatura presidencial. En uno de esos encuentros, le ofrecieron apoyo financiero para una futura campaña, aunque desde su espacio respondieron que ese no es hoy un tema prioritario.

Marzo o abril, la fecha clave para definir

Quienes dialogan con Bullrich coinciden en que la dirigente ya analiza seriamente la posibilidad de competir, aunque busca esperar el momento político adecuado.

La principal variable sigue siendo la evolución de la imagen de Milei y sus perspectivas de reelección. Cerca de la senadora sostienen que, si el presidente logra consolidar un escenario electoral sólido, podría optar por postergar cualquier definición.

En cambio, si los números del oficialismo continúan debilitándose, Bullrich podría lanzarse para representar una opción dentro del mismo espacio ideológico, pero con un perfil que sus aliados describen como más previsible y moderado.

Mientras tanto, el bullrichismo ya volvió a mover piezas. Esta semana habrá reuniones con legisladores y referentes técnicos para avanzar en la construcción política. En el entorno de la senadora aseguran que el proceso ya comenzó y que la reorganización de su estructura difícilmente tenga marcha atrás.