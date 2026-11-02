El "Ejército de Lula" desembarcó en la Argentina y se reunió con Cristina Kirchner y Sergio Massa

Massa fue derrotado por Javier Milei en el balotaje de noviembre de 2023 y ahora intenta posicionarse como candidato del peronismo para enfrentar al actual mandatario. Sin embargo, su postulación todavía deberá resolver una disputa interna con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien también aspira a encabezar la oposición en los próximos comicios.

De acuerdo con la información publicada por el diario brasileño Folha de San Pablo, de la reunión también participarán los publicistas Rafael Marroquim y Chico Kertesz, quienes trabajaron en la campaña presidencial de Lula en Brasil. Marroquim se incorporó al equipo durante la segunda vuelta electoral. Ambos fueron socios del actual ministro de Comunicación de Brasil, Sidônio Palmeira.

La agenda del encuentro estará centrada en la posibilidad de trasladar a la Argentina parte de la estrategia de comunicación digital que Janones impulsó durante la campaña del PT. El diputado ganó proyección internacional por la creación del grupo de WhatsApp conocido como el "Ejército de Lula", una estructura de movilización que llegó a reunir a más de 10,5 millones de integrantes y que fue considerada clave para amplificar los mensajes del candidato brasileño.

El método Janones y la disputa en las redes

La experiencia del legislador brasileño se convirtió en una referencia para sectores de la izquierda internacional. Su estrategia se apoyó en la participación de usuarios reales y en la circulación directa de contenidos entre simpatizantes, por fuera de los mecanismos tradicionales de distribución de las plataformas digitales.

La especialista Issaaf Karhawi, profesora de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de San Pablo (ECA-USP), destacó que la dimensión del grupo de WhatsApp permitió enviar mensajes de manera inmediata a millones de seguidores. También contrastó ese esquema con el uso de cuentas falsas y automatizadas que, según distintos estudios, tuvieron un papel relevante en campañas de sectores de derecha.





En ese sentido, investigaciones académicas documentaron la actividad de redes automatizadas en la conversación política digital. Un estudio de la Universidad de Oxford de 2017 analizó el uso de bots durante las elecciones alemanas, mientras que un relevamiento del laboratorio NetLab de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) señaló que, en marzo de 2020, cerca del 55% de las publicaciones en X en apoyo a Jair Bolsonaro habían sido realizadas por cuentas automatizadas.

El encuentro entre Janones, Massa y los estrategas brasileños abre así una instancia de intercambio político y comunicacional entre dirigentes de ambos países, con la mirada puesta en la campaña argentina de 2027 y en el desafío de construir una alternativa electoral frente a Milei.

El diputado federal André Janones lideró la remontada digital en la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una estrategia que resultó determinante en su victoria frente al senador Flávio Bolsonaro este domingo.

Al frente del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, organizó la participación de la militancia en el terreno digital, donde el oficialismo logró disputar espacio al bolsonarismo, históricamente mejor posicionado que la izquierda en las redes sociales.

Popular en esos ámbitos, Janones construyó una trayectoria política vinculada con la movilización de seguidores durante distintos acontecimientos, como la huelga de camioneros, la pandemia y la campaña presidencial de 2022.

Creado para centralizar las instrucciones destinadas a la militancia en internet, el canal “Ejército de Lula” llegó a superar los 10 millones de seguidores. A través de ese espacio, el diputado enviaba diariamente “misiones” que incluían compartir videos, impulsar hashtags contra Flávio Bolsonaro y realizar búsquedas específicas en Google para favorecer al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

Janones también promovió la participación de los electores en distintas tendencias, como la publicación de imágenes de su voto acompañadas por la bandera de Brasil y el gesto de la “L”. Durante la recta final de la campaña, apostó además por transmisiones en vivo con la participación de Lula y artistas, algunas de las cuales se extendieron hasta 24 horas en la víspera de las elecciones. También incentivó la movilización de manifestantes en las calles.

De la huelga de camioneros a la política

André Janones lideró la estrategia digital de Lula a través del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que llegó a superar los 10 millones de seguidores.

Antes de ingresar en la política, Janones trabajó como cobrador de colectivos mientras estudiaba Derecho con una beca. En 2016, se postuló a la alcaldía de Ituiutaba, en Minas Gerais, su ciudad natal, donde se había hecho conocido por trabajar gratuitamente como abogado para pacientes que buscaban atención en el Sistema Único de Salud (SUS).

En 2022, ganó notoriedad como uno de los referentes de la huelga de camioneros en Brasil. Aunque no formaba parte del sector, difundió información sobre la paralización mediante transmisiones en vivo en sus redes sociales. Esa exposición contribuyó a su elección como diputado federal en 2018, cuando obtuvo casi 179.000 votos.

En 2020, sus videos volvieron a viralizarse durante la pandemia de Covid-19, cuando impulsó una campaña para mantener en 600 reales el monto de la ayuda de emergencia que pagaba el gobierno federal, entonces encabezado por Jair Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Dos años después, Janones llegó a ser precandidato presidencial por Avante, pero desistió de competir para respaldar a Lula. Su decisión estuvo acompañada por una estrategia centrada en su presencia digital y en la defensa del dirigente petista.

En ese contexto, el diputado impulsó acciones contra las noticias falsas que circulaban en iglesias evangélicas sobre un supuesto cierre de templos si la izquierda regresaba al gobierno. Frente a esas versiones, sostuvo que Lula “es cristiano y gobierna para todos”. También buscó contener el impacto electoral del programa social Auxílio Brasil, impulsado por Bolsonaro.

Fuente: Ámbito Financiero.