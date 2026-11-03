El Gobierno envió al Senado el pliego para que Daniel Rafecas llegue a Casación Penal

El Poder Ejecutivo de la Nación envío este martes al Senado el pliego judicial para que el juez Daniel Rafecas pase a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.

El expediente ingresó por Mesa de Entradas del Senado este martes 3 de noviembre con firma del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El viernes pasado el Gobierno envío otra tanda numerosa de pliegos que deberán tomar estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria.

El actual titular del Juzgado Federal N.° 3 de Comodoro Py tuvo bajo su instrucción, la causa vinculada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. También procesó y ordenó el juicio en ausencia de ocho exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah acusados de planificar y ejecutar el Atentado a la Amia.

El pliego deberá ser comunicado en el recinto para su posterior debate en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, la cual aún no definió al sucesor del fallecido Juan Carlos Pagotto. La elegida por La Libertad Avanza es Nadia Márquez, pero no logró el consenso en la última reunión.

En tanto no se destrabe la autoridad de la comisión estratégica que se encarga del tratamiento de los pliegos judiciales, el encargado de moderar las audiencias públicas será el radical Maximiliano Abad, vicepresidente primero del organismo.

Los reparos a la presidencia de la neuquina, quien está alineada a Karina Milei, fueron de la oposición dialoguista al no dar el quórum reglamentario en la última Comisión de Acuerdos.

Fuente: Parlamentario.