Milei no invitó a los ex presidentes a la recepción oficial del Papa León XIV

El presidente Javier Milei no invitará a la recepción oficial del papa León XIV prevista para este domingo en el Palacio Libertad (ex CCK) a los expresidentes argentinos, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín. El único exmandatario que formará parte de las actividades del Sumo Pontífice en Argentina será Mauricio Macri, pero por ser convocado por el Gobierno de la Ciudad.

Las mismas fuentes indicaron que sí recibieron sus invitaciones los 24 gobernadores, además de los diputados y senadores de la Nación. También confirmaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió la notificación oficial para formar parte del evento.

La actividad donde se especulaba en un principio que iban a estar presentes los expresidentes se realizará el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad (Sarmiento 151). Ese acto funcionará como la recepción institucional del Pontífice, que arribará al país ese mismo domingo a las 16.30 y será recibido en el Aeroparque Metropolitano por el presidente Milei.

Con Cristina Kirchner cumpliendo prisión domiciliaria y María Estela Martínez de Perón viviendo en el exterior, los expresidentes que podrían haber formado parte de la convocatoria son: Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, Alberto Fernández y Mauricio Macri, más allá de los mandatarios transitorios que hubo en 2001 en medio de un estallido social.

En el caso de Macri, que sí formará parte de uno de los actos oficiales, estará presente en la misa que León XIV dará el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles del barrio de Palermo, pero por una invitación que llegó de parte de su primo y jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El Vaticano había pedido que en ese encuentro oficial en el Palacio Libertad estuvieran representados todos los sectores políticos. Sin embargo, no precisó si ese pedido implicaba cursar la invitación a los exmandatarios.

Quien propuso que estuvieran todos los expresidentes en el encuentro en el ex CCK fue el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

El canciller Pablo Quirno anticipó el lunes durante la visita de la delegación enviada por el Vaticano que en el acto en el Palacio Libertad iban a ser invitados los gobernadores y la vicepresidente, además de senadores y diputados, pero había dejado en duda la asistencia de los expresidentes.

"Al Palacio Libertad están invitados los gobernadores y la vicepresidente. Los expresidentes todavía no están incluidos", indicó Quirno, quien será el representante del Ejecutivo en los actos que hará León XIV en Córdoba y Luján.

El canciller Pablo Quirno en su reunión con la delegación del Vaticano. Foto Marcelo Carroll.El canciller Pablo Quirno en su reunión con la delegación del Vaticano. Foto Marcelo Carroll.

Y agregó: "Estamos a menos de una semana de que el Santo Padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados".

Además, el canciller confirmó que el presidente Milei recibirá en Aeroparque al Papa en su llegada al país, luego del comienzo de su gira sudamericana por Uruguay, y que el lunes participará de la misa en el Monumento de los Españoles.

"Creemos que esta es una visita que va a hacer feliz a todos los argentinos. Lo que el Papa tenga que decir, lo dirá, y está perfectamente bien", remarcó.