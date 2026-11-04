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Milei le dedicó un posteo al Papa antes de su llegada a Argentina: “Que su visita lleve un mensaje de paz”

04 de Noviembre de 2026 - 18:14

Javier Milei le dedicó un mensaje al papa León XIV a cuatro días de su llegada a la Argentina y expresó su deseo de que la visita “lleve un mensaje de paz a todos los argentinos”. El Presidente respondió en X al anuncio del Pontífice, quien iniciará el próximo viernes una gira por Sudamérica que incluirá Uruguay, Argentina y Perú.

“Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría”, escribió Milei. “Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos”.

El mandatario cerró su publicación con una bienvenida directa al jefe de la Iglesia Católica: “¡Lo esperamos, Santo Padre!”. El intercambio ocurrió después de que León XIV confirmara el inicio de su viaje y pidiera acompañamiento espiritual para el recorrido.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú”, publicó el Papa en su cuenta en español de X. Allí solicitó oraciones para que la gira “fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”.

La escala argentina se extenderá del 8 al 11 de noviembre y será la primera visita de un pontífice al país desde abril de 1987, cuando llegó Juan Pablo II. La agenda contempla actividades religiosas, institucionales y pastorales en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Ese mismo día comenzará su itinerario con un homenaje al general José de San Martín en la plaza ubicada en Retiro.

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