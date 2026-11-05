Milei en la Cumbre Iberoamericana: "El espíritu liberal sigue vivo”

Pedro Sánchez y Javier Milei se han saludado este jueves en Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana, un momento que generaba mucha expectación por las manifiestas diferencias entre estos presidentes, y que se ha producido en la forma que se esperaba. Milei ha comenzado con Felipe VI, con quien se ha mostrado efusivo y cercano. Llegado Sánchez, se han limitado a un frío y rápido apretón de manos, mirándose serios. En sus posteriores discursos, no han perdido ocasión de hacer referencias veladas el uno al otro.

Con el rey al frente y ante líderes y representantes de las 22 delegaciones de la comunidad, Sánchez ha llamado a mantener el diálogo y “pensar en grande” en lugar de “refugiarse en las diferencias”. “Por tanto -ha afirmado-, diálogo frente a imposición, cooperación frente a división y paz frente a violencia”. Asimismo, Sánchez ha animado a “no limitarse observar las grandes transformaciones de nuestro tiempo, sino tener la ambición de influir en ellas, aportar nuestras propias respuestas, defender nuestra propia visión del mundo”.

Sánchez ha hablado serio, inmerso en días complejos tras la tragedia ferroviaria de Urda y la reciente dimisión de Óscar Puente. Entretanto, además, la UCO estaba registrando las instalaciones de Adif y detenía al que fue su chófer cuando ganó las primarias del PSOE, publicó Infobae.

“Argentina demuestra que el avance es posible”

Por su parte, Milei ha defendido: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política”. Según este, fascismo y socialismo “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”.

Milei, centro de atención en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, donde tenía lugar la reunión, ha expuesto que “hay regímenes que invocan los Derechos Humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa”, ensalzando los de Chile, Colombia y Perú como gobiernos que “impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”. El dirigente ha celebrado que “el espíritu liberal sigue vivo” y que Argentina “demuestra que ese avance es posible”.

Milei ha regresado a España apenas dos semanas después de su última visita, el 21 de octubre, cuando llamó “impresentable dictador” a Sánchez. El español le recibió con una lona en la sede del PSOE, asegurando sentirse orgulloso de ser “zurdo”. Este miércoles, el mandatario argentino volvió a aterrizar en Madrid, pero no ha hecho aparición hasta este jueves. Este miércoles, se ausentó de la ceremonia inaugural de la cumbre, celebrada en el Teatro Real, y la posterior cena, en el Palacio Real, ofrecida por los reyes. En ese momento se encontraba con Santiago Abascal, líder de Vox.

Diez de los 22 países de la comunidad han estado representados por sus presidentes, además de Argentina. Entre ellos, Chile, por José Antonio Kast, a quien Isabel Díaz Ayuso ha reconocido con la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Se han ausentado por contra los de Brasil, el recién reelegido Lula da Silva; o México, Claudia Sheinbaum, los más afines a Sánchez, así como la venezolana Delcy Rodríguez, entre otros.