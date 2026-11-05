Murió Patricia Walsh, exdiputada e hija de Rodolfo Walsh

La dirigente de izquierda, con una extensa trayectoria en el periodismo, también llevó al debate parlamentario las reivindicaciones vinculadas con los crímenes de la última dictadura militar y los derechos humanos.

Su historia personal estuvo atravesada por la persecución política y la represión de la última dictadura militar. Su padre fue Rodolfo Walsh (1927-1977), uno de los periodistas y escritores más emblemáticos de la Argentina, autor de "Operación Masacre", fue interceptado por un grupo de tareas de la ESMA en la ciudad de Buenos Aires, fue secuestrado y permanece desaparecido.

Patricia también sufrió la desaparición de su hermana María Victoria, conocida como Vicky, quien murió el 29 de septiembre de 1976 durante un operativo militar en una vivienda de la calle Corro 105, en el barrio porteño de Villa Luro. Ese episodio pasó a la historia como la Masacre de la calle Corro. María Victoria tenía 26 años y era militante de Montoneros.

Patricia dedicó buena parte de su vida a reclamar justicia por los crímenes cometidos contra su familia y por las víctimas del terrorismo de Estado. En sus últimos años encabezaba una de las querellas en la megacausa ESMA y esperaba el inicio del juicio por la muerte de su hermana.

Durante los ochenta, denunció ante la CONADEP la desaparición de su padre y en la década del 90 se incorporó a la agrupación H.I.J.O.S., conformada por hijos de desaparecidos, asesinados y exiliados durante la dictadura.

Durante esos años se convirtió en una de las principales referentes de Izquierda Unida, la alianza política, integrada por el Partido Comunista y el MST.

En 1999 fue candidata a presidenta por Izquierda Unida, un año después se postuló para jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en 2001 fue elegida diputada nacional por la Ciudad.