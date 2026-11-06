Bajar el IVA al huevo: Michel insiste para que el Congreso trate su proyecto de ley

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos), reiteró formalmente este lunes el pedido de tratamiento del proyecto de ley que baja el IVA al huevo del 21% al 10,5%, mediante una nota dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa fue presentada oportunamente junto a los legisladores Adán Bahl y Marianela Marclay, atendiendo a la importancia del producto en la mesa de los argentinos.

“Le solicito tenga a bien tratar de forma urgente el proyecto de ley de modificación del artículo 28 de la Ley 23349, que otorga igualdad tributaria para huevos frescos y ovoproductos y que se trata bajo expediente 0947-D-2026”, manifestó Michel en la nota presentada.

En ese sentido, remarcó la importancia de la iniciativa en tanto del “Informe Productivo 2025 elaborado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), surge que el año pasado se produjo 8,82% más de unidades, al alcanzar un total 18.970 millones de huevos. Esto implicó un incremento de unas 1.537 millones de unidades respecto a 2024. El alza se dio gracias al aumento del 8,68% del parque productivo, que pasó de 57,7 millones de gallinas ponedoras en 2024 a 62,7 millones este año. Descontando el pequeño porcentaje que se exportó (323 millones de unidades) y las importaciones (133 millones), el consumo per cápita de Argentina se ubicó como el más importante a nivel mundial, alcanzando los 398 huevos por persona al año, 35 unidades más que en 2024”.

Asimismo, señaló que “el huevo es fuente de todos los aminoácidos esenciales con una importante participación de grasas insaturadas sobre sus grasas totales”, por lo que resulta “un alimento muy balanceado y de alta calidad para la dieta de niños, jóvenes y adultos”.