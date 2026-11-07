Las lecciones de una semana que inquietan al Gobierno y un clima interno que se torna cada vez más espeso

Los tropiezos regionales encendieron señales de alerta en la Casa Rosada. Con la reelección como objetivo, el oficialismo intenta sortear las dificultades para ordenar la interna y avanzar en la agenda legislativa. Las diferencias con Bullrich exponen los límites de la estrategia.

“Trump no cumplió ninguna de las promesas. Pueden ser fenómenos similares porque hemos accionado de forma parecida”, admitió ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial el día después de la abultada derrota del líder republicano en las elecciones de medio término en Estados Unidos. En la última semana, el Gobierno, atravesado por su propio desorden y las tensiones internas, siguió de cerca la sucesión de catástrofes que golpearon a varios de sus aliados en la región.

Al reciente debilitamiento legislativo de Donald Trump se suman la sorpresiva derrota de Jair Bolsonaro en la segunda vuelta en Brasil, que incluyó su fuga del país tras la remontada histórica de Lula da Silva, y la fallida renuncia de Santiago Peña en Paraguay, en medio de la crisis por la intervención de Ueno Bank.

En apenas algunas semanas, la administración libertaria pasó de la fantasía de completar el mapa azul de la región a la debacle de sus aliados, sin escalas.

Si bien en el Gobierno diferencian los resultados electorales de la crisis política que atraviesa Peña en Paraguay -que sorprendió por la celeridad con la que se desató y decantó la crisis-, admiten que la sumatoria de episodios genera un clima adverso. De todos modos, se aferran al calendario y recuerdan que falta más de un año para los comicios locales. “Tardó menos en irse que Adorni”, ironizó un libertario respecto a Peña.

Con los resultados de Brasil y Estados Unidos como caso testigo, el presidente Javier Milei toma nota e intenta ordenarse rumbo a 2027 y empezó a hacer lo que no le gusta: meterse en la política para pedirle a los propios que eviten exponer los ruidos internos que le den aire a la oposición.

Los traspiés regionales no solo se traducen en una pérdida de poder para algunos de los principales aliados del Gobierno, sino que también dejan lecciones que la administración libertaria entiende que debe atender camino a las presidenciales de 2027. En particular, el retroceso legislativo de los republicanos volvió a poner sobre la mesa una preocupación: el riesgo de que las expectativas generadas durante una campaña no se traduzcan en mejoras concretas.

“Inicimente pasó lo que pasó acá: el pueblo trabajador votó a la derecha para que le haga la vida más fácil y no hubo ningún cambio palpable. Trump perdió por no cumplir el mandato popular”, sostuvo un dirigente libertario.

Cada vez más cerca de los comicios, en Balcarce 50 temen repetir el escenario que marcó a las legislativas de 2025, cuando la combinación de malos resultados en las elecciones provinciales, una compleja situación económica y la competitividad de la oposición dieron lugar a un horizonte de incertidumbre. Un contexto que el Presidente suele asociar con lo que denomina los “siete intentos de golpe de Estado” que le adjudica al kirchnerismo.

“Vemos taponado uno de los blindajes que el Gobierno podía tener de cara a la elección que era el soporte norteamericano. No nos resguarda la política exterior. Tampoco de la política local. Nos dirigimos hacia el pasado”, vaticinó con preocupación un integrante del Gabinete.

En una lectura diferente, un funcionario que dialoga a diario con el mandatario relativizó la influencia del contexto regional sobre las elecciones locales, aunque admitió que los ejemplos de otros países pueden servir como oportunidades para extraer conclusiones. Además, defendió la gestión libertaria al plantear que Milei cumplió con su mandato popular, pero aclaró que las demandas mutan con el tiempo.

“Milei hizo campaña con la motosierra y la gente lo votó por eso. Cumplió. Que nadie se haga el boludo ahora”, enfatizaron ante este medio.

Asimismo, la fuente relativizó el riesgo de un debilitamiento del respaldo estadounidense. Según expuso, ni el acuerdo de swap de monedas ni los entendimientos de inversión requieren del apoyo del Congreso estadounidense y vaticinó que la puja de Trump con China por el predominio en la región obligará al republicano a intensificar su apoyo a Milei.

Las similitudes con Estados Unidos también alcanzan el plano de lo digital: varios encontraron en el caso del polémico youtuber Nick Fuentes la explicación del desencanto con el republicano. “Es como si alguien de las Fuerzas del Cielo se volcara a apoyar re mil críticamente al peronismo”, ejemplificaron. ¿Explicación o predicción?

En paralelo, la oposición también empieza a moverse, con los incipientes intentos del Partido Justicialista (PJ) por ordenarse y el anticipo de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no le cerró la puerta a competir en 2027 si logra resolver su situación judicial.

Pese a esos movimientos, en el oficialismo descreen de la capacidad electoral del peronismo y desestiman las advertencias de quien fuera la compañera de fórmula de Alberto Fernández. “Es una discusión abstracta. No está habilitada ni lo estará. Está presa”, sentenciaron.

Confusión organizada y desorden decretado

En medio de semanas en las que priman las indefiniciones, distintas voces del ala política coinciden en señalar los elevados niveles de descoordinación interna, que atribuyen a una multiplicidad de factores. Entre ellos mencionan la relevancia que adquirió el debate internacional, la visita del papa León XIV y la falta de conducción política.

“Los viajes del Presidente y las elecciones en la región más la llegada del papa nos corrieron de plano la agenda local. Toto (Caputo) chocho. Lo difícil es no tener al menos algunas definiciones políticas resueltas. Eso es nocivo”, advirtió con preocupación un integrante de la mesa política.

Otra voz se mostró más incisiva y apuntó directamente contra Karina Milei, encargada de procesar los debates políticos, a quien responsabilizó por la falta de resoluciones internas. “Desde marzo a esta parte no sacamos nada relevante. A nivel gestión, ¿qué hicimos? No tenemos agenda porque no hay conducción”, se expidió.

Lo cierto es que la llegada de León XIV postergará una vez más la reunión de la mesa política, que acumulará este martes tres semanas consecutivas sin encuentros y mantiene una serie de discusiones pendientes. La más importante gira en torno a la definición de los tiempos y criterios para empezar a cerrar acuerdos con los gobernadores aliados.

El laberinto que generó el envío al Congreso y la posterior retirada de la Ley de Competitividad Financiera, que incluía el polémico artículo que gravaba con Ganancias la venta de CEDEARs, funcionó en varios despachos de Balcarce 50 como una muestra de la mencionada descoordinación. El proyecto, impulsado por su creador, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, fue presentado y discutido en la última reunión del ala política, en la que también recibió objeciones.

Pese a las advertencias de Santiago Caputo y Patricia Bullrich, la normativa avanzó y generó lo que ambos habían anticipado: el rechazo de dirigentes del propio oficialismo, que cuestionaron la creación de un nuevo impuesto.

Algo similar ocurre con el futuro de la reforma electoral. Mientras desde el karinismo garantizan que sumarán los votos para eliminar las PASO, otros actores empiezan a delinear un escenario rumbo a 2027 con las primarias vigentes. En paralelo, las posturas contrapuestas se mantienen sin que el oficialismo consiga saldar una discusión que se extiende a medida que pasan los días.

Se dobla, pero ¿no se rompe?

El avance del calendario electoral alteró en tiempo récord los esquemas internos. Las alianzas establecidas meses atrás parecen haberse reconfigurado y la senadora Patricia Bullrich, que en ocasiones encontraba respaldo en el asesor presidencial, profundiza en soledad sus movimientos autonomistas.

El propio Milei, que días atrás había bajado la orden de no confrontar con la legisladora, parece estar agotado de las constantes diferenciaciones. Desde su entorno advirtieron que Bullrich está tensando la cuerda más de la cuenta y que cuando el mandatario detecta un quiebre en la confianza, no hay vuelta atrás.

“No hay retorno. Si no quiere estar acá, que se vaya. La foto del lunes es casi mafiosa. Desafía a la autoridad”, plantearon con visible malestar desde una de las oficinas de Casa Rosada.

La incomodidad no se limita a los Milei. El asesor presidencial, Santiago Caputo, tampoco ve con buenos ojos los contrapuntos de Bullrich. “Patricia está muy desorientada. Una cosa es ponerse en valor, otra atacar a tu Gobierno”, le facturan desde el Salón Martín Fierro.

En Casa Rosada leen los movimientos bullrichistas en clave electoral y advierten que, si la senadora profundiza ese rumbo, terminará por “quebrar” la confianza del libertario y empantanará sus planes de sucederlo en 2031. También establecen un horizonte temporal para resolver el conflicto, que ubican después de la visita del papa.

“No hay posibilidad de que gane una interna sin romper y tampoco hay chances de que Javier se baje. Ninguna de las posibilidades es factible”, sentenciaron desde el oficialismo. “Lo que no se da cuenta es que es el Larreta de Bullrich”, ejemplificaron desde otra de las tribus.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem ensayan una estrategia para marcarle límites a la legisladora y encuentran en la senadora Nadia Márquez una posible aliada. La neuquina resuena como una alternativa para suceder a Bullrich al frente de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. “Una imagen vale más que mil palabras”, expresó para acompañar una foto con la titular y el vicepresidente de La Libertad Avanza.

El mensaje llegó tras la viralización de la imagen de Bullrich junto a su equipo de trabajo, una fotografía con la que buscó replicar la lógica de la mesa política. “¿De qué mesa estamos hablando? Hace una semana planteaba que no había posibilidades, hoy te digo que hay chances de romper y quebrar la inercia”, precisaron desde un despacho de Balcarce 50.

El panorama se presenta incierto. “Lo que no avanza retrocede”, supo plantear el poeta romántico alemán Johann Wolfgang von Goethe.

Con las discusiones internas postergadas por la visita de León XIV, el Gobierno se aferra a la posibilidad de que el paso del tiempo y las lecciones que dejan las experiencias regionales le permitan salir del estancamiento y alcanzar la tan ansiada reelección en 2027. Sin embargo, la sucesión de tropiezos de sus aliados expuso un riesgo que inquieta al oficialismo: que el desgaste externo encuentre su correlato en una administración que todavía no consigue ordenar sus propias diferencias.

Fuente: Infobae, Sofía Rojas.