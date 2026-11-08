El papa León XIV llegó a Argentina y lo recibió el presidente Javier Milei

El mandatario participó de la recepción oficial en el aeropuerto, antes del inicio de una agenda que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el próximo miércoles 11 de noviembre.

El presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery.

El presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery, minutos después de que el avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó desde Uruguay aterrizara en el país, a las 16.33. El Pontífice permanecerá en la Argentina hasta el próximo miércoles 11 de noviembre. Durante su visita participará de actividades en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

Tal y como mostraron las imágenes de la transmisión oficial, una vez el Papa descendió de la aeronave -no sin previamente saludar a la tripulación que lo acompañó durante el vuelo-, el Sumo Pontífice se encontró con un Milei, que lo esperaba en tierra firme. Cara a cara con el León XIV, el jefe de Estado le estrechó la mano e intercambiaron algunas palabras antes de continuar con la ceremonia.

Acto seguido, y mientras integrantes de la delegación del Papa continuaban con el desembarco del avión de Aerolíneas Argentina, el Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino -junto con algunas otra piezas musicales-.

Tras su arribo a la Argentina, León XIV tiene previsto un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre en el barrio porteño de Retiro. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde participará de la ceremonia oficial de bienvenida y mantendrá un encuentro con Milei, previsto para las 17.50. La jornada continuará con una visita al Palacio Libertad.

La agenda del Pontífice continuará el lunes con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, participará de un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), además de reuniones con referentes de distintas comunidades religiosas y miembros del episcopado.

El martes, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales. De regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La última jornada de la visita será el miércoles 11. Ese día, el Papa recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Finalmente, participará de una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza y partirá rumbo a Lima, Perú, a las 14.

Fuente: La Nación.