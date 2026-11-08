León XIV está en Argentina: la agenda completa de su visita y las tres misas previstas

El papa León XIV, en el estadio Centenario de Uruguay.

El pontífice arribará por la tarde a Buenos Aires procedente de Uruguay y permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante cuatro días recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Celebrará tres misas multitudinarias, mantendrá encuentros con autoridades, trabajadores, referentes religiosos y jóvenes y utilizará el papamóvil en distintos momentos del recorrido.

El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina para iniciar una visita apostólica de cuatro días que incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Robert Prevost arribará procedente de Uruguay, en el marco de su primera gira por América Latina desde el inicio de su pontificado. Permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Perú.

La llegada adquiere además un significado especial para la Iglesia argentina: será la primera visita de un pontífice al país en casi cuatro décadas. La última había sido la de Juan Pablo II, en abril de 1987.

Según la agenda difundida por el Vaticano y consignada por TN, el viaje tendrá como lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” e incluirá tres celebraciones multitudinarias: el lunes en el Monumento a los Españoles, el martes en Córdoba y el miércoles frente a la Basílica de Luján.

La programación contempla además encuentros con autoridades políticas, representantes de la sociedad civil, empresarios, sindicalistas, trabajadores, comunidades religiosas, jóvenes, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad.

Domingo 8: llegada y encuentro con autoridades

La llegada del Papa al Aeroparque Jorge Newbery está prevista para las 16.30, procedente de Montevideo. Allí será recibido por el presidente Javier Milei.

A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, mientras que a las 17.20 se realizará la ceremonia oficial de bienvenida en Casa Rosada.

Media hora después, a las 17.50, León XIV mantendrá un encuentro privado con Milei.

La primera jornada concluirá con una actividad prevista para las 18.30 en el Palacio Libertad, ex CCK, donde el pontífice se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí hablarán tanto León XIV como el Presidente.

Lunes 9: Claypole, misa en Palermo y encuentro con el mundo del trabajo

La segunda jornada comenzará a las 9.15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde León XIV se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución.

Según la programación, recorrerá los últimos 700 metros hasta el establecimiento a bordo del papamóvil. Durante la actividad está prevista además la participación musical de Abel Pintos junto al coro del lugar.

A las 11.30, el Papa celebrará la primera de las tres grandes misas programadas en el país. Será en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Para esa celebración está previsto que vuelva a utilizar el papamóvil durante el último tramo de su recorrido por avenida Del Libertador. Los organizadores estiman una convocatoria multitudinaria y se instalarán pantallas gigantes en distintos sectores.

Por la tarde, a las 16.10, León XIV mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Participarán empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores, cooperativistas e integrantes de empresas recuperadas.

A las 17.30 se reunirá con referentes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Posteriormente, a las 18.45, encabezará la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado argentino y equipos sinodales. La ceremonia incluirá un homenaje al papa Francisco.

La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en el Arzobispado.

Martes 10: jornada en Córdoba y vigilia con jóvenes en Buenos Aires

El martes comenzará temprano. A las 7.30, León XIV partirá desde Aeroparque hacia Córdoba.

Su llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella está prevista para las 9, donde será recibido por el gobernador Martín Llaryora.

A las 10 celebrará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. De acuerdo con las estimaciones difundidas, se espera la participación de cientos de miles de personas.

Durante la tarde, a las 15.15, mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

El regreso hacia Buenos Aires está programado para las 16.55, con arribo a Aeroparque previsto para las 18.10.

La actividad continuará a las 20.15 con una vigilia junto a jóvenes nuevamente en el Monumento a los Españoles, en Palermo. León XIV llegará al lugar a bordo del papamóvil.

La programación contempla testimonios de jóvenes, un mensaje del pontífice y la participación musical de Nahuel Pennisi.

Miércoles 11: visita a Devoto, misa en Luján y despedida

La última jornada comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como la cárcel de Villa Devoto.

Allí León XIV mantendrá un encuentro con un grupo de personas privadas de la libertad y pronunciará un saludo.

A las 10 encabezará la tercera gran misa de su visita, en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para esta celebración se espera una concurrencia multitudinaria. Está prevista además la participación de Luciano Pereyra.

Tras la misa, el Papa se trasladará hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 13.30 se realizará la ceremonia de despedida.

La partida rumbo a Lima está programada para las 14, dando así por concluida la visita apostólica a la Argentina.

Operativo especial durante toda la visita

La presencia del pontífice estará acompañada por un importante dispositivo de seguridad, asistencia sanitaria e hidratación en los principales puntos del recorrido.

Según informó TN, León XIV viajará acompañado por colaboradores, cardenales, integrantes de la Guardia Suiza y personal encargado de su seguridad y atención médica.

También se dispuso un amplio operativo de prensa. El Episcopado estimó que alrededor de 2.500 periodistas seguirán las diferentes actividades previstas durante los cuatro días.

La agenda contempla varios desplazamientos en papamóvil y, de acuerdo con la organización, las actividades se mantendrán aún en caso de lluvia.

Fuente: TN, Marcelo Izquierdo.