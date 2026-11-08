Tras la última misa en Uruguay, León XIV viaja a la Argentina para desplegar su agenda social y religiosa

El papa León XIV visitó la ciudad de Florida, en una de sus últimas actividades en Uruguay.

El Papa reunió a miles de fieles ante la Basílica de la Florida, adonde rescató la importancia de la religión en la vida cotidiana y pidió al Gobierno uruguayo que se “busque con rectitud el bien de todos”. Está previsto que aterrice en Aeroparque a las 16:30.

León XIV se apresta a volar hacia Buenos Aires desde Montevideo, tras celebrar una colorida misa frente a la Basílica de Florida, en su último día de gira por Uruguay.

“Cuando uno se pregunta de dónde vino la fe que lleva adentro, muchas veces aparece el nombre de una mujer concreta: una madre, una abuela, una madrina, una religiosa, una catequista. Tal vez no recordamos todas las palabras que nos dijeron, pero sí como rezaban, cómo hablaban del Señor y con qué convicción vivían lo que nos enseñaban”, dijo el Papa recordando que hoy es el día de la Virgen de los 33, patrona de Uruguay.

Pero como sucedió durante toda su gira por Uruguay, Léon XIV no se detuvo únicamente en el verbo religioso. También aludió al papel del Estado para resolver las asignaturas pendientes en la sociedad civil.

“En esta fiesta de la Patrona del Uruguay, llevemos ante el Señor a todo este pueblo. Recemos por quienes tienen la responsabilidad de gobernarlo, para que busquen con rectitud el bien de todos; por las familias, por los jóvenes, por quienes sufren, por quienes se sienten lejos de Dios y por quienes necesitan volver a Él y cambiar de vida”, afirmó Su Santidad en la homilía.

La visita de León XIV a Florida, ubicada a cien kilómetros de Montevideo, tiene significado histórico y religioso.

Los 33 Orientales que reclamaban la libertad de Uruguay frente a Brasil rezaban a una virgen que había sido tallada por artesanos guaraníes.

El 25 de agosto de 1825 se aprobó la Ley de Independencia de Uruguay en la Asamblea de Florida y la virgen recibió el nombre de los 33.

A partir de ese momento, la religión y la futura creación de una nación laica se funden. Un caso ejemplar de sincretismo: en 1975 el Estado declaró la imagen y la catedral de Florida monumento histórico nacional, mientras que Juan Pablo XX en 1998 consagró la Virgen a Uruguay.

Hoy, León XIV profundizó ese vínculo entre gesta histórica por la independencia con el credo religioso representado por la Virgen de los 33.

Cumplida su última etapa de la gira por Uruguay, el Papa volará hasta Buenos Aires para iniciar su visita histórica a la Argentina. León XIV aterrizará en Aeroparque cerca de las 17.00, adonde será recibido por el presidente Javier Milei.

El Papa llega a la Argentina con un discurso pastoral que desnuda las asimetrías económicas en el siglo XXI y propone la construcción de puentes para enfrentar la pobreza, el desempleo y la ausencia de educación.

El Papa asume que Argentina inicia su campaña presidencial, pero su mandato religioso excede las coyunturas locales y no tocará un solo acento de su posición pastoral al momento de difundir su evangelio frente al establishment político.

Eso significa que León XIV no atenuará su discurso cuando describa su programa social ante Milei y Axel Kicillof, anfitriones del Papa y posibles adversarios en 2027.

El Papa y el presidente Milei dialogarán hoy en la Casa Rosada y, a continuación, serán protagonistas de un encuentro con la clase política en el Palacio Libertad.

En esa cita, que tendrá la participación de todos los legisladores nacionales, los 23 gobernadores, el jefe de gobierno porteño y la vicepresidente Victoria Villarruel, León XIV y Milei expondrán sus miradas sobre la pobreza, el desempleo, la situación internacional y la inteligencia artificial.

Será un momento clave de la gira del Papa por Argentina.

El Papa considera que es necesaria la ayuda del Estado para cerrar las asimetrías y que la inteligencia artificial debe ser regulada para que no profundice la economía del descarte.

El Presidente apuesta al ajuste del Estado como variable fundacional de su programa de Gobierno y considera que la inteligencia artificial tiene que progresar sin regulaciones previas.

Los dos harán un homenaje a Francisco, que murió en Roma y nunca viajó a la Argentina.

Fuente: Infobae, Román Lejtman.