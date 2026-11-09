“Nuestras familias viven situaciones complejas”: el mensaje de León XIV ante más 2 millones de personas

El Papa León XIV llegó ayer a la Argentina, en lo que significa la primera visita de un sumo pontífice en casi 40 años. Este lunes, la agenda de Su Santidad comenzó temprano con una visita al Cottolengo Don Orione. Luego se trasladó hacia Palermo para realizar una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles.

Ayer, domingo, el Papa participó de un evento en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei y frente a funcionarios y dirigentes de diferentes sectores. En su discurso, el sumo pontífice pidió “reconocer al que piensa distinto”, una “economía al servicio de las personas” y límites en el poder.

Este mediodía, el Papa ofició la misa en Palermo, en medio de una amplia convocatoria. Desde la madrugada, cientos de fieles acamparon en la Avenida Libertador y en las inmediaciones del Cottolengo, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, para poder estar cerca de León XIV.

Durante su homilía, León XIV destacó la figura de Jorge Bergoglio, su antecesor. Y la reacción de los fieles fue un cerrado aplauso. “La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”, sostuvo.

El pontífice señaló que “nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza”.

En la misa estuvo presente el presidente Javier Milei, junto a los principales funcionarios del gabinete, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y autoridades nacionales.

Un momento antes, León XIV recorrió Avenida Del Libertador en el Papamóvil.