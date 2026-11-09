Relegada de la Casa Rosada, Villarruel saludó a León XIV luego de su discurso ante Milei

Victoria Villarruel tuvo su momento con el papa León XIV. Tras su discurso en el Palacio Libertad, el jefe de la Iglesia se detuvo al bajar del escenario apenas una vez, y lo hizo solo para intercambiar unas palabras con la vicepresidenta, que no había sido invitada a la Casa Rosada por orden de Karina Milei.

El momento quedó grabado en la transmisión ofcial, cuando el Papa bajó la pequeña escalera del escenario para retirarse, detrás del presidente Milei. Ahí fue cuando Villarruel, que estaba sentada en primera fila, se paró y lo saludó.

En la previa a los discursos, mientras Milei recibía al Pontífice en la Casa Rosada, Villarruel ya había dejado en claro qué esperaba de la visita. “La palabra de la Doctrina Social de la Iglesia, que siempre tendió a la justicia social”, dijo en diálogo con el diario Clarín en el Palacio Libertad. Pidió que el Papa defienda “el derecho a la vida, como siempre lo ha hecho y como hizo en Uruguay”, en referencia a rechazar la ley del aborto, que Villarruel cuestiona históricamente. La vice también enumeró otros temas que esperaba escuchar: “La dignidad del trabajo, la dignidad del ser humano” y los peligros de “la Inteligencia Artificial desordenada y descontrolada”. Varios de esos puntos marcaron el primer discurso de León XIV.

La elección de las palabras no fue inocente. La justicia social es uno de los blancos predilectos del Presidente, que en 2024 llegó a decir que “en nombre de la justicia social le han quitado a unos para darles a sus hijos o sus amigos”. Villarruel se mostró “muy feliz” por la llegada de León XIV. También deslizó un mensaje hacia adentro de la política: “Hace falta que la clase política se hable entre sí. Por eso, el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos”. Dijo además que espera que la visita “abone a la unión nacional, que tanta falta nos hace”.

La presencia de la vicepresidenta en el Palacio Libertad no fue una concesión del Ejecutivo. Responde a una resolución que el Senado aprobó por unanimidad la semana pasada. En ella se pedía que el Papa diera un mensaje en el Congreso, que recibiera a una delegación encabezada por Villarruel y que el canciller Pablo Quirno garantizara la participación de los senadores. Quirno terminó confirmando que estaban invitados los gobernadores, diputados, senadores y la vicepresidenta al ex CCK. Del bloque justicialista que conduce José Mayans se anotaron 15 de sus 22 integrantes.

La transmisión mostró a Villarruel sentada en la primera fila del auditorio de la Ballena Azul, pero a una distancia cuidada de Karina Milei. En ningún momento se la enfocó puntualmente a la vice. Sí el periodista Pablo Varela de Perfil pudo registrar un momento en que la vice dialogó animadamente con Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La relación entre Villarruel y Milei está rota desde hace dos años, y la secretaria general de la Presidencia se encargó de que la vicepresidenta no formara parte de la recepción oficial en Balcarce 50. La agenda de León XIV, además, no prevé ninguna visita al Congreso: este lunes irá al Cottolengo Don Orione de Claypole, el martes viajará a Córdoba y el miércoles 11 partirá hacia Lima, tras su misa en Luján.

Para Villarruel, el saludo tiene un valor político propio: una foto con el Papa en el único espacio que el Gobierno no pudo negarle. Pero la agenda que la Iglesia le reclama a la política pasa, en buena medida, por el Senado que ella preside. Allí sigue frenado el proyecto que regula las apuestas online, que tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024. Marcelo Colombo, de la Conferencia Episcopal, dijo el jueves pasado que lo estaban “dejando morir”. El oficialismo, además, busca sancionar el 19 de noviembre la ley de discapacidad, que Diputados aprobó con 237 votos, porque la emergencia vence el 31 de diciembre.