El Papa León XIV instó a los jóvenes a responder sin miedo el llamado de Cristo

Al abrir el encuentro, que alterna testimonios de jóvenes católicos, expresiones artísticas con mensajes del sumo pontífice, León XIV encendió al público al exclamar: “¡Que maravillosa acogida, una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar, gracias!”.

La vigilia con la juventud fue, junto con la reunión con personas con discapacidad, la actividad que el Papa pidió que debía estar sí o sí en su gira pastoral en el país.

Luego de escuchar la experiencia de vida de cuatros jóvenes y de entregarles un obsequio, el Papa fue agasajado con un número artístico que combinó danza y música. Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Paéz, Tierra zanta de Trueno y Oración del remanso de Jorge Fandermole fueron interpretadas por Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen, respectivamente.

“Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por e bien ajeno y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias", dijo el Papa luego de destacar su alegría por haber regresado al Monumento de los Españoles, donde el día lunes marcó un hito en su pontificado al reunir a 2,5 millones de asistentes a la Santa Misa por la Familia.

León XIV, recuperando una vez más la retórica de Francisco de alertar sobre los falsos ídolos como el dinero, le recordó a los jóvenes que lo escucharon con atención y entre escenas de alegría y llantos de emoción: "Ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado".

En una mención directa a su antecesor, quien dio un vuelco en la doctrina católica al poner en el centro a los jóvenes, el sumo pontífice señaló: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”, instó León XIV a los jóvenes al recordar las palabras de Francisco cuando, en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023, emplazó “con una insistencia tan suya: Todos, todos, todos”, despertando una ovación.

Fuente: Ámbito Financiero.