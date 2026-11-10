El Papa León XIV ya preside la misa en el predio de Fadea en Córdoba

León XIV llegó esta mañana a tierras cordobesas y se dirigió al predio de Fadea donde celebrará la Eucaristía ante una multitud.

En el marco de su visita a la Argentina, el Papa León XIV brindará su segunda misa ante una multitud en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba.

Las puertas del predio fueron abiertas el lunes a la tarde, a las 17.40, y desde entonces los fieles comenzaron a llegar y pasaron la noche para poder presenciar un hecho histórico, como es la llegada del Sumo Pontífice a tierras cordobesas.

León XIV aterrizó en el Aeropuerto Córdoba minutos antes de las 9, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora. Luego saludó a las personas que lo aguardaban sobre la pista, quienes le entregaron regalos y hasta se pudieron sacar fotos con el Sumo Pontífice.

Luego se subió al auto que lo condujo hasta el predio de Fadea.