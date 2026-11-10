La ONU no trató el pedido de Cristina Kirchner y lo pasó para el año próximo

La próxima convocatoria está prevista para marzo del año próximo, lo que prolonga la incertidumbre sobre una eventual candidatura.

El planteo internacional constituye uno de los principales ejes de la estrategia política y judicial de la exmandataria, que permanece bajo prisión domiciliaria en San José 1111 y tiene una condena firme a seis años de prisión.

La presentación fue impulsada por sus abogados Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim, quienes denunciaron presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y solicitaron medidas cautelares para suspender los efectos de la sentencia. Entre ellas, la que concentra mayor expectativa política es la que apunta a revertir temporalmente la inhabilitación electoral.

En el entorno de Cristina Kirchner todavía sostienen que el Comité podría pronunciarse antes de marzo, debido al carácter urgente de las medidas cautelares solicitadas. Sin embargo, el organismo había advertido que el tratamiento de las comunicaciones individuales suele demandar varios años, debido al volumen de expedientes pendientes. Durante su última sesión, el Comité resolvió distintos casos y postergó otros por falta de tiempo, sin informar públicamente qué presentaciones quedaron pendientes.

La presentación ante Naciones Unidas también tiene una dimensión política dentro del peronismo. La posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner en 2027 atraviesa la discusión sobre el liderazgo opositor y mantiene abierto el enfrentamiento con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien también aparece como una de las figuras con proyección presidencial.

En ese escenario, la expectativa de una resolución internacional favorable funciona como un elemento central para sostener la aspiración electoral de la expresidenta y su protagonismo en la reorganización del espacio.

El antecedente de Lula y los límites del Comité

La defensa de Cristina Kirchner tomó como referencia el antecedente del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU solicitó en 2018 que Brasil garantizara su participación electoral mientras se revisaba su condena.

Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral brasileño rechazó finalmente su candidatura. El caso es citado por los abogados de la exmandataria como un precedente para respaldar el reclamo por sus derechos políticos.

De todos modos, el Comité de Derechos Humanos no funciona como una instancia judicial de apelación ni puede anular directamente las sentencias argentinas. Una eventual decisión favorable a las medidas cautelares requeriría luego una respuesta de las autoridades nacionales para modificar los efectos de la condena.

Mientras tanto, la postergación del tratamiento mantiene abierta la disputa sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a presentarse a elecciones y deja su estrategia electoral atada, al menos parcialmente, a los tiempos de la Justicia internacional.

Fuente: Ámbito Financiero.