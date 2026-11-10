Visita histórica: León XIV llega a Córdoba en medio de una enorme expectativa

Preparativos para la visita del Pontífice en el Arzobispado de Córdoba.

Después de una larga espera, este martes, a las 9, León XIV pisará suelo cordobés para concretar una visita histórica que ha generado una enorme expectativa. Su llegada se produce casi 40 años después de que Juan Pablo II estuviera en 1987.El Santo Padre permanecerá en la ciudad de Córdoba ocho horas, tiempo en el cual cumplirá una intensa agenda de actividades, incluyendo una misa multitudinaria, encuentros pastorales con religiosos y distintos momentos de contacto con sus fieles.

El Pontífice arribará desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a donde llegó el domingo por la tarde procedente de Uruguay, y será recibido por el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, el gobernador Martín Llaryora, y el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, quienes encabezan la coordinación institucional de la visita papal.

La recepción contará con la participación de estudiantes de escuelas de alta montaña y de la capital provincial, junto con delegaciones de organizaciones vinculadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Los niños ofrecerán al Papa un ramo de hierbas aromáticas de la localidad de San Pedro, en Traslasierra.

Agenda cargada

Desde el Aeropuerto Ambrosio Taravella, León XVI se trasladará inmediatamente en un vehículo cerrado hasta el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde desde las 10 oficiará una misa que se prevé será multitudinaria.

Luego de ello, se dirigirá hasta el Centro de la ciudad, ingresando por avenida Colón. En la intersección con Santa Fe abordará el papamóvil desde el cual saludará a los fieles que lo acompañen a lo largo de su recorrido.

El vehículo oficial lo trasladará hasta el Arzobispado de Córdoba, donde compartirá un almuerzo privado con autoridades eclesiásticas locales. Antes de dejar el lugar, se asomará a saludar y a bendecir a los fieles desde el balcón del edificio.

A continuación, alrededor de las 15.15, se dirigirá a la Iglesia Catedral donde mantendrá un encuentro con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas en la explanada del principal templo religioso de la ciudad. El público podrá acompañar dicho momento desde la Plaza San Martín.

Finalmente, a las 16 se dirigirá al Aeropuerto para tomar el vuelo que lo llevará de regreso a Buenos Aires, donde este miércoles estará a cargo de una misa en la Basílica de Luján.

Enorme operativo

La llegada de León XIV a Córdoba demanda un enorme operativo logístico y seguridad que se viene preparando desde hace meses, una vez que se confirmó la visita oficial.

El gobernador Llaryora recorrió el Centro de Monitoreo que se montó en Fadea.

Este lunes al mediodía, Llaryora y el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, encabezaron la última reunión general junto a los coordinadores de todas las áreas que forman parte de la organización.

“Es un orgullo y también una gran responsabilidad que nuestra provincia sea protagonista de este acontecimiento histórico”, expresó el gobernador. Y agregó: “Quiero agradecer a los equipos que vienen trabajando arduamente y articulando esfuerzos entre la Iglesia, la Provincia, la Municipalidad y las Fuerzas de Seguridad”.

Se espera que este martes se movilicen en la ciudad más de un millón de personas, entre fieles locales y otros llegados desde otras provincias e incluso de países vecinos. En total, 20 mil personas estarán involucradas en el operativo, sumando personal de seguridad, agentes de tránsito, técnicos y agentes de Defensa Civil.

Las fuerzas policiales estarán desplegados por toda la provincia junto a controles estrictos en los 14 accesos principales a Córdoba. Unos 1.200 profesionales médicos y 80 ambulancias operarán en dos turnos, con cuatro hospitales de campaña distribuidos en puntos estratégicos.

El operativo para permitir el desplazamiento del Papa y el acompañamiento de los fieles contempla 350 cortes de calle:, incluyendo desvíos y bloqueos de tránsito que se aplican desde este lunes de manera progresiva y que se extenderán hasta la tarde de este martes.

La denominada Zona Cero es el perímetro delimitado por Pueyrredón, Chacabuco, Sarmiento, Marcelo T. de Alvear y Plaza España, donde desde anoche sólo está permitido el acceso peatonal.

Fuente: La Voz del Interior