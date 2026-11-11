El Papa León XIV dejó un mensaje de unidad en la misa de Luján: “Argentina, levántate y camina; ama"

Durante su homilía en Luján, el Papa León XIV elogió la solidaridad de los argentinos, recordó a Francisco y pidió acompañar a quienes sufren pobreza, desempleo y discriminación. Además, convocó a construir un futuro basado en el perdón, la reconciliación y el amor.

En su último día en Argentina, el Papa León XIV dejó un claro mensaje durante la homilía de la misa celebrada ante una multitud en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ante los fieles, el Pontífice destacó la solidaridad del pueblo argentino, recordó especialmente al papa Francisco y llamó a fortalecer la unidad, la reconciliación y el compromiso con los sectores más vulnerables. Su mensaje concluyó con una exhortación: “Argentina, levántate y camina. Ama”.

Durante la celebración religiosa, León XIV repasó las experiencias que vivió en su recorrido por el país y expresó su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas. En ese sentido, destacó que la riqueza argentina no se encontraba únicamente en sus paisajes, sino especialmente en las personas.

“Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas, en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”, manifestó.

El Papa destacó la solidaridad de los argentinos

En uno de los pasajes de su homilía, el Santo Padre hizo referencia a las costumbres argentinas y valoró la hospitalidad que encontró durante su visita.

“Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate, una mano tendida para el que lo necesita”, expresó.

El Pontífice resaltó especialmente los gestos cotidianos de solidaridad y sostuvo que el compromiso con los demás debía manifestarse mediante acciones concretas, particularmente hacia quienes atravesaban situaciones difíciles.

En ese marco, mencionó a las familias que enfrentan problemas económicos, enfermedades y otras dificultades, y alentó a mantener la esperanza incluso en los momentos de mayor sufrimiento.

El emotivo recuerdo del Papa Francisco en Luján

Otro de los momentos centrales de la celebración estuvo dedicado a la memoria del Papa Francisco, a quien León XIV recordó por su profunda devoción a la Virgen de Luján. “Hoy, en la casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la patroncita morena en su corazón”, expresó.

También destacó las enseñanzas de su antecesor sobre la importancia de la devoción mariana y recordó una de las frases que Francisco acostumbraba utilizar para despedirse de las personas. “Él nos enseñó con su vida y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, amarla y venerarla siempre”, señaló. Luego evocó las palabras que solía pronunciar el Pontífice argentino: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

La preocupación por la pobreza, el desempleo y la discriminación

Durante su mensaje, León XIV también hizo referencia a las dificultades sociales que atravesaban numerosas familias y mencionó expresamente la pobreza, la falta de trabajo, las enfermedades y la discriminación.

“Muchos hermanos nuestros o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas”, sostuvo.

A partir de esa reflexión, el Santo Padre invitó a reconocer el sufrimiento ajeno y a desarrollar una actitud de acompañamiento hacia quienes necesitaban ayuda.

En ese contexto, pidió iniciar procesos de perdón y reconciliación que permitieran recuperar la paz y fortalecer los vínculos personales y comunitarios.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, afirmó.

Los cuatro pasos que propuso León XIV

El Papa estructuró su homilía alrededor de cuatro pasos inspirados en la celebración de la Eucaristía: la reconciliación, la iluminación mediante la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión.

En primer lugar, convocó a reconocer los errores y pedir perdón. Para ello, recurrió a una reflexión sobre la indiferencia frente al sufrimiento de los demás.

“Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar, perdón por aquellos ojos que, al mirar los míos, no quise mirar”, expresó.

En segundo término, recordó el episodio bíblico de los discípulos de Emaús, quienes recuperaron la esperanza después de encontrarse con Jesús resucitado.

Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía. La tenemos en la Sagrada Escritura. Dejémonos iluminar por ella”, manifestó.

Al desarrollar el tercer paso, referido a la comunión, León XIV sostuvo que la fe debía traducirse en una participación activa dentro de la comunidad.

“Cristo mismo nos invita a su mesa y en ella somos bienvenidos todos”, señaló, antes de mencionar especialmente a los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y las personas privadas de su libertad.

El Pontífice remarcó que las diferencias dentro de la Iglesia podían constituir una riqueza siempre que estuvieran acompañadas por el compromiso de preservar la unidad.

“La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales. No nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas. No nos hace evadir nuestras responsabilidades”, advirtió.

En esa línea, explicó que la vida cristiana debía impulsar a compartir los recursos disponibles y a colaborar con el bienestar colectivo.

Los gestos cotidianos que el Papa puso como ejemplo

En otro tramo de su mensaje, el Santo Padre destacó que la solidaridad no necesariamente requería acciones extraordinarias, sino que también se manifestaba mediante pequeños gestos diarios. Como ejemplos, mencionó “al padre que madruga para llevar el sustento a su hogar, a la madre que acompaña a su hijo enfermo durante largas noches de hospital y al amigo que dedica tiempo a una persona necesitada”.

“Hay muchas dificultades, lo sabemos, pero el Señor también inspira en nuestro pueblo fiel gestos heroicos de caridad”, expresó.

Además, invitó a mantener una actitud esperanzadora frente a las adversidades y sostuvo que la fe podía contribuir a atravesar los momentos de dolor.

“No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor”, afirmó, antes de convocar a “mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza”.

“Argentina, levántate y camina”: el mensaje final del Papa

Hacia el cierre de la homilía, León XIV desarrolló el cuarto paso de su propuesta, vinculado con la misión evangelizadora y el compromiso de transmitir el mensaje cristiano mediante palabras y acciones.

“Vayan y anuncien, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien”, convocó.

Finalmente, dirigió un mensaje especial al pueblo argentino, con el que sintetizó su llamado a superar las dificultades mediante la esperanza, la solidaridad y el amor. “Argentina, levántate y camina. Ama”, expresó el Papa desde Luján.

“Como nos dice San Agustín: ‘Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor’”, expresó el Pontífice.

La coincidencia entre su Pontificado y la Virgen de Luján

En otro momento de su homilía, León XIV destacó una fecha especialmente significativa para su vínculo con la patrona de Argentina. “Madre de Luján, mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta”, manifestó, al recordar que el comienzo de su pontificado coincidió con la celebración de la Virgen.

Finalmente, expresó su deseo de recibir la protección maternal de María, al igual que los millones de fieles que peregrinan hasta el santuario. “Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar”.





Homilía completa del Papa León XIV en Luján

Queridos hermanos y hermanas:

La lectura del profeta Isaías que hemos escuchado nos invita a imaginar distintos tipos de terreno: el desierto, la estepa y el monte, todos llamados a florecer y a cantar de júbilo al contemplar la gloria de Dios. Pensemos también hoy en este hermoso país, en la variada geografía con la que el Creador del universo ha embellecido la tierra argentina: extensas pampas y caudalosos ríos, numerosas sierras y cadenas montañosas, verdes mesetas y amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y vastos desiertos. Toda la tierra del “fin del mundo”, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor.

Isaías continúa diciendo que, así como Dios hace brotar agua en la tierra árida, haciéndola más fecunda, así también sacia la sed profunda de los hombres y los sana de sus enfermedades, abriendo los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Queridos hermanos y hermanas, estas imágenes nos hablan de un tiempo nuevo, de una promesa de liberación: no tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor.

Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso. En el Magníficat, que hemos proclamado como salmo responsorial, también la Virgen María desborda de gozo con el Señor y lo alaba por las maravillas que obra en ella. Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar “entre mate y mate”, una mano tendida para el que lo necesita.

Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la “Patroncita morena” en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado sobre este país, quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada Eucaristía. Consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión. María al pie de la cruz se une al Sacrificio eucarístico y nos acompaña en este camino (cf. S. JUAN PABLO II, Carta enc. Ecclesia de Eucharistia, 56-58).

Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas. En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor. Al mismo tiempo, así como María, en ese terrible momento de su vida, recibió de su Hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad.

Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, «perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar» (Zamba del perdón). Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra.

Recordemos asimismo la experiencia de los discípulos de Emaús: iban caminando con el semblante triste, desalentados, abatidos por la dura realidad. En ese momento se les presentó Jesús resucitado y les explicó las Escrituras. Después compartieron la cena, y ellos reconocieron su presencia, que les había hecho arder el corazón (cf. Lc 24,13-35). Queridos hermanos y hermanas: esa también es muchas veces nuestra experiencia. Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía: ¡La tenemos en la Sagrada Escritura! Dejémonos iluminar por ella: la Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino (cf. Sal 119,105).

Como tercer paso, después de la reconciliación y la iluminación por medio de la Palabra, estamos llamados a la comunión. Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos (cf. Mt 22,9-10). Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica (cf. Mt 25,35-40). Precisamente «la Eucaristía, sacramento de la unidad, alimenta nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y nos enseña a compartir. Las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia, las convicciones fuertes que animan a cada uno, son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad como don recibido y como tarea por asumir» (Carta enc. Magnifica humanitas, 88). La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades. La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos.

Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo, y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí, en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron “hasta el extremo” (cf. Jn 13,1). No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz, como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza. Hay muchas dificultades, lo sabemos, pero el Señor también inspira en nuestro Pueblo fiel gestos heroicos de caridad, como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita

Queridos hermanos y hermanas, el último paso es el envío, tal como recibimos al finalizar la Santa Misa: el envío a la misión. ¡Vayan y anuncien! (cf. Mc 16,15), porque «no podemos callar lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20). Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina, «ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien» (S. AGUSTÍN, Homilía sobre la primera carta de San Juan a los partos, 7, 8).

Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión, iluminados por la Palabra de tu Hijo Jesucristo y cimentados firmemente en Él, «la piedra angular» (Hch 4,11). Que así sea.