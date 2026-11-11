En la cárcel de Devoto, el Papa llamó a los presos a refugiarse en Dios: “Es momento de reiniciar sus vidas”

Previo al cierre del único penal federal en la Ciudad de Buenos Aires, el Papa se reunió con 69 reclusos.

Previo al cierre del único penal federal en la Ciudad de Buenos Aires, el Papa se reunió con 69 reclusos. Tras pedir a las autoridades proteger a los jóvenes de las redes criminales, se dirigió a Luján para oficiar su última misa en el país.

Durante su último día en la Argentina, el Papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y les pidió a los detenidos que encontraran en la fe un camino para reconstruir su vida. Así, sostuvo que el paso por la cárcel podía ser “una oportunidad para empezar de nuevo”, incluso para quienes atravesaban experiencias de dolor, fracaso o culpa.

Al inicio de la jornada, su Santidad fue recibido en la puerta del penal por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien estuvo acompañada del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al jefe del Servicio Penitenciario, Prefecto General Fernando Martínez. En el gimnasio lo esperó un coro que cantó “Un nuevo sol”, momento en el que el Papa escuchó y entonó “Lo sabemos, el camino es el amor”.

Tres de los 69 reclusos brindaron su testimonio de cómo el acercamiento a la Iglesia transformó sus vidas tras atravesar problemas de adicción que los alejaron de sus familias y, en consecuencia, incurrieron en delitos que los llevaron a sus detenciones.

“Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, afirmó el Pontífice, tras haber escuchado los testimonios de Cristian, Maximiliano y Reinaldo, tres de los internos que se encuentran alojados en la última prisión federal ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, los convocó a hacer las paces con Dios y los invitó a recuperar sus vínculos familiares y su lugar en la sociedad a través de él. “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”, expresó.

Al mismo tiempo que reconoció las limitaciones que afrontan las personas privadas de la libertad, como la imposibilidad de salir, el distanciamiento de sus hijos y la ausencia cotidiana de sus seres queridos, también se refirió al peso de los daños que pudieron haber causado.

“Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, reflexionó. Incluso, mencionó la desilusión que pudieron haber sentido quienes no encontraron “una mano amiga” que confiara en ellos y los ayudara a levantarse.

A pesar de los errores humanos que pudieran haber cometido, León XIV planteó que esas heridas no debían cancelar la posibilidad de un cambio. “Aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando”, sostuvo y señaló que esa luz puede reavivarse mediante la conversión y la reconciliación.

El eje de la intervención fue la experiencia del límite. En este sentido, el Pontífice cuestionó los falsos sentidos de poder vinculados con la droga, el dinero fácil, la violencia contra los más débiles y la corrupción.

Según planteó el líder religioso, el límite puede hacerse visible a través del pecado, una enfermedad, la pérdida de un ser querido o las consecuencias de un error. Pero, a la vez, puede abrir un proceso de aprendizaje y una búsqueda espiritual.

“El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”, remarcó. Por eso, señaló que las cárceles también son testigos de conversiones, de personas que adquieren nuevos conocimientos u oficios y de trayectorias que logran transformar “el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo”.

Durante su intervención, el Papa dirigió parte de su mensaje a los familiares de las personas detenidas, a quienes consideró atravesados por las consecuencias del encierro. A madres, padres, esposas, hijos y otros allegados les pidió que buscaran fortaleza en Jesucristo.

De esta manera, recordó que, de acuerdo con el Evangelio, Cristo se identificó con los presos y padeció la privación de su libertad antes de ser condenado. Por eso, invitó a los familiares a rezar por sus seres queridos para que el aislamiento se convirtiera en “un tiempo de gracia y de salvación”.

“Con la gracia de Dios, es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”, afirmó León XIV. Y agregó que esas luces pueden alcanzar a las familias, a quienes trabajan en las cárceles y al conjunto de la sociedad.

Por este motivo, el Papa convocó al personal penitenciario, a los profesionales, voluntarios y agentes pastorales a sostener su tarea frente a la corrupción, la violencia y la sensación de que nada puede cambiar. “Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”, sostuvo.

Por esto, reclamó que los lugares de detención sean más humanos y respetuosos, con condiciones que favorezcan “realmente la recuperación y reinserción de las personas en la comunidad”. Finalmente, apeló a las autoridades y a la sociedad argentina para que acompañaran a niños y jóvenes y los protegieran de “las nefastas redes de la criminalidad”. “Somos parte de la misma familia humana”, concluyó.

Luego de que finalizara el encuentro con los últimos 69 reclusos que continúan alojados en la cárcel de Devoto previo a su cierre, León XIV partió rumbo a Luján. Allí, a las 10:00 horas, tendrá lugar su última misa en el país frente a miles de fieles.

Una vez finalizada la ceremonia, el líder religioso se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde a las 13:30 horas se celebrará el acto de despedida. Finalmente, a las 14 horas abordará un vuelo rumbo a Lima, Perú, su último destino durante esta gira papal por Latinoamérica.