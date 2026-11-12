Cerraron la cárcel de Devoto tras trasladar a los últimos 69 presos que recibieron al Papa

La cárcel de Villa Devoto quedó completamente desocupada luego de que los últimos 69 internos fueran trasladados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El procedimiento se realizó un día después de la visita del papa León XIV al establecimiento, donde mantuvo un encuentro con los presos durante su última jornada en Argentina.

El operativo comenzó a las 15.30 y contó con la participación del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las fuerzas coordinaron el traslado del último grupo de detenidos que permanecía alojado en el penal porteño.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el establecimiento había quedado sin internos y destacó la finalización de un proceso que se había iniciado en octubre.

El cierre de Devoto después de décadas de funcionamiento

El traslado de los detenidos había comenzado el 11 de octubre, cuando se puso en marcha un operativo destinado a reubicar a aproximadamente 1.500 personas privadas de su libertad en el complejo penitenciario de Marcos Paz.

La primera etapa concluyó el 19 de octubre, después de cinco jornadas de procedimientos durante las cuales fueron derivados cerca de 1.400 internos.

Sin embargo, un grupo de 69 detenidos permaneció en Villa Devoto para participar del encuentro con el papa León XIV, previsto para el miércoles 11 de noviembre.

Una vez finalizada la visita del pontífice, las autoridades avanzaron con la última etapa del traslado, que permitió completar la desocupación del establecimiento.

“No queda un solo interno”: el anuncio del Gobierno

La ministra Alejandra Monteoliva comunicó la finalización del operativo a través de una publicación en su cuenta de X.

“Después de años de promesas incumplidas, terminamos de desalojar Devoto”, expresó la funcionaria.

Además, destacó el trabajo conjunto de las fuerzas federales que participaron del procedimiento.

“Con planificación, coordinación y el trabajo de nuestro Servicio Penitenciario Federal y del resto de nuestras Fuerzas Federales, logramos el desalojo total de la cárcel de Devoto”, sostuvo.

Finalmente, confirmó que el establecimiento había quedado completamente vacío: “No queda un solo interno. ¡Cerrado Devoto!”, escribió.

La visita del papa León XIV antes del traslado

El cierre de la cárcel se produjo apenas un día después de la visita de León XIV, quien se reunió con los detenidos durante la mañana del miércoles, antes de partir hacia Perú para continuar su gira apostólica.

El encuentro se desarrolló en el gimnasio del penal y contó con testimonios de personas privadas de su libertad y de un hombre que había recuperado la libertad.

Durante su intervención, el pontífice transmitió un mensaje centrado en la esperanza, el arrepentimiento y la posibilidad de reconstruir la vida después del encierro.