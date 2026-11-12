Martín Menem presiona a Bullrich: espera que el Senado suspenda las PASO en los próximos 15 días

Martín Menem anticipó que el Senado podría avanzar con la suspensión de las PASO en las próximas dos semanas y enumeró las iniciativas que el oficialismo prevé tratar antes de fin de año, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto.

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que la decisión sobre las elecciones primarias depende de los acuerdos parlamentarios y señaló que el proyecto se encuentra bajo análisis en la Cámara alta. “Es una expresión de deseo”, aclaró al referirse a los plazos para obtener la media sanción.

En una entrevista en Radio Mitre, este jueves el dirigente de La Libertad Avanza afirmó que el Gobierno buscará avanzar con una reforma electoral más amplia. También defendió la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al considerar que el Estado no debería financiar las internas partidarias.

En ese marco, planteó que el oficialismo espera reunir las voluntades necesarias para aprobar la iniciativa. “La Argentina no necesita PASO”, afirmó, y recordó que el mecanismo ya había sido suspendido para los comicios de 2025. Además, cuestionó que el Estado financie las disputas internas de las fuerzas políticas: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”.

El titular de Diputados remarcó que los anuncios legislativos están sujetos al respaldo de cada senador en el recinto. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, sostuvo. De todos modos, advirtió que se trata de una definición condicionada por las negociaciones entre bloques.

Tras una eventual aprobación en el Senado, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados, que preside Menem. El dirigente sugirió que el oficialismo cuenta allí con los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO.

En la Cámara Alta, esos acuerdos dependen en gran medida del liderazgo de Patricia Bullrich, quien en las últimas semanas agudizó sus diferencias con la Casa Rosada. De hecho, ayer hubo un posteo de Javier Milei que fue leído como una crítica a la ex candidata presidencial del PRO que aspira a competir nuevamente en 2027.

El oficialismo prepara una agenda con Banco Central, Malvinas y biocombustibles

Sobre la actividad parlamentaria, Menem anticipó que la próxima semana podría debatirse la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto apunta a establecer como prioridad de la autoridad monetaria la preservación del valor de la moneda y a impedir que financie al Tesoro mediante emisión. Según explicó, la iniciativa busca que las autoridades del organismo “se dediquen a cuidar el valor de la moneda” y que quede vedada la emisión para financiar al Tesoro.

Además, mencionó una iniciativa vinculada con la cuestión de Malvinas, luego del reclamo argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por áreas marítimas en disputa con el Reino Unido. También incluyó entre los temas en carpeta una propuesta sobre biocombustibles.

Para la semana siguiente, el oficialismo espera comenzar el tratamiento del Presupuesto, junto con otros proyectos pendientes. Menem anticipó, a su vez, que el Poder Ejecutivo podría convocar a sesiones extraordinarias para extender el debate de las leyes que no alcancen a ser tratadas durante el período ordinario.

Menem rechazó que el mensaje de León XIV estuviera dirigido a Milei

Durante la entrevista, el diputado también se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina. Describió la convocatoria como una de las mayores del país y estimó que cerca de siete millones de personas participaron de las distintas actividades de la agenda pontificia.

Menem rechazó las interpretaciones políticas sobre los mensajes del pontífice y sostuvo que estuvieron destinados al conjunto de la sociedad. “Nos habló a todos los argentinos”, afirmó. También destacó la exhortación a sostener la honestidad y la justicia incluso frente a situaciones adversas: “Si hay que pagar un precio muy alto por ser justo, por ser honrado, páguenlo”.

El dirigente oficialista destacó las referencias del Papa a la familia, la fe, la justicia y el perdón. Además, cuestionó al kirchnerismo por asociar esos planteos con una crítica al Gobierno de Javier Milei.

El titular de Diputados defendió la política oficial sobre discapacidad

En ese cruce, Menem sostuvo que la baja de la inflación constituye una política de alcance social y cuestionó los indicadores heredados de las anteriores administraciones kirchneristas, entre ellos los niveles de pobreza, indigencia y pobreza infantil.

También aludió a un proyecto sobre discapacidad que, según señaló, obtuvo dictamen con 237 votos a favor. Dijo que la iniciativa busca reemplazar el esquema de emergencia por una política permanente, con herramientas de auditoría y mayor transparencia en la asignación de recursos. En ese sentido, afirmó que el objetivo es que el área “deje de ser tomada como emergencia” y cuente con una política de Estado.