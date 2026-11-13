El Gobierno presiona a gobernadores para suspender las PASO: “hay que acelerar”

En la Casa Rosada miran el calendario y son conscientes de que quedan menos de siete semanas para que termine el año, lo que implica que, con el paso de los días, se reducirá cada vez más el margen de error para impulsar las reformas que buscan promover antes del inicio del receso legislativo y el comienzo de la temporada electoral.

“Hay que meter quinta a fondo y acelerar ciertas negociaciones”, reconoce a Infobae uno de los operadores políticos de la Casa Rosada. La alusión refiere a la Reforma Política y el Presupuesto 2027, que si bien debaten asuntos diferentes, están íntimamente relacionados al momento de las negociaciones y afectan tanto a la Nación como a las provincias: el primero, en lo vinculado a las elecciones; el segundo, en relación a los fondos que se dispondrán el año próximo, cuando el Presidente, los gobernadores y los legisladores nacionales y provinciales buscarán mantener el poder.

En ese contexto, Javier Milei solicitó expresamente a sus funcionarios políticos que consigan la sanción de ambas iniciativas. Por el momento, ninguna de ellas obtuvo dictamen en sus cámaras de origen, pero, luego de la visita del papa León XIV, el oficialismo tomó decisiones para acelerar el tratamiento de esos proyectos.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, instruyó al senador nacional Agustín Coto a convocar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para buscar un dictamen de la reforma política, que apunta a la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de una importante reforma en artículos de la legislación del sistema de Partidos Políticos.

En el bloque oficialista de la Cámara Alta son escépticos respecto de que la Casa Rosada tenga los votos, pero creen que este llamado se produce para presionar a los gobernadores a que tomen una determinación y acompañen al oficialismo en las negociaciones que ya comenzaron.

“No hay mucho tiempo más, eso también motiva a que llamemos”, reconocen desde el Poder Ejecutivo. “Con los gobernadores más cercanos las cosas ya están charladas: primero pactamos con los amigos, luego con los que nos falta ponernos de acuerdo”.

Lo que trascendió públicamente son acuerdos vinculados a fondos específicos en el Presupuesto 2027 y a transferencias en materia de deudas que la Nación tiene con varias provincias, además de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Eso, advierten los negociadores del oficialismo, es solo el aspecto superficial.

El material que se discute no salió a la luz, pero es más interesante: “A nivel subterráneo ya se está hablando de quién pone el primer senador, quién pone el segundo de la lista de Diputados, con quién se habilita una colectora y todos esos temas”, afirman. Entre los encargados de negociar, el más dispuesto a ceder en este punto es Santilli. El vicepresidente nacional de La Libertad Avanza, Martín Menem, y su armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, son más duros en sus pretensiones.

Por el momento no están previstas nuevas reuniones presenciales con gobernadores en Buenos Aires, aunque eso no significa que no vayan a realizarse la semana próxima. De hecho, está confirmado que Santilli y el menor de los Menem viajarán a la Cumbre de Minería Sostenible que se realizará en Mendoza. Allí estarán el anfitrión Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca), mandatarios de las principales provincias mineras, que son directas beneficiadas por las inversiones del RIGI.

La aceleración del Gobierno respecto de la reforma política se produce, al mismo tiempo, porque cada vez más gobernadores están dispuestos a firmar las convocatorias de sus propias elecciones provinciales.

Días atrás se conoció que Neuquén será la primera provincia en votar. El gobernador Rolando Figueroa convocó a elecciones para el 14 de febrero de 2027 mediante el decreto 1860/2026, publicado el 9 de noviembre.

En esa ocasión se elegirá gobernador, vicegobernador, 35 legisladores provinciales, intendentes y concejales en 13 municipios. Al respecto, Infobae pudo saber que la decisión no cayó bien entre los responsables políticos de La Libertad Avanza: “Aprovechó la visita del Papa para convocar a elecciones dentro de tres meses. No queda nada de tiempo”.

El mapa electoral

A casi un año de las elecciones presidenciales, previstas para el 24 de octubre de 2027, el mapa electoral de las provincias empieza a tomar forma, aunque con pocas definiciones formales. De los 22 distritos que renovarán su Poder Ejecutivo el año próximo (todas menos Corrientes y Santiago del Estero, más la Ciudad de Buenos Aires), solo dos oficializaron por decreto la fecha de sus comicios. La primera en firmar fue Tucumán: Osvaldo Jaldo fijó el 9 de mayo como fecha para renovar gobernador, legisladores, intendentes y concejales.

En la lista de las que ya anunciaron fecha, pero todavía sin decreto, se destaca Santa Fe, donde Maximiliano Pullaro confirmó que la provincia mantendrá las PASO el 18 de abril y que las generales serán el 13 de junio, aunque la convocatoria formal recién se firmaría hacia fin de año. En tanto, Salta se encamina a votar a mediados de mayo (el 16 o el 23) y su decreto sería inminente. En la vereda opuesta, Catamarca anticipó que votará junto con la Nación el 24 de octubre, y en La Rioja se da casi por hecho lo mismo.

Otro grupo de provincias ya confirmó que se despegará del calendario nacional, aunque todavía no eligió el día. Es el caso de Río Negro, que apunta a marzo; por su parte, Chubut negocia con sus vecinos patagónicos una fecha en agosto; Misiones evalúa abril o mayo. En Tierra del Fuego, la Constitución provincial obliga a votar en una fecha distinta de la nacional.

Los distritos de mayor peso electoral siguen sin definiciones: en Córdoba, Martín Llaryora evalúa opciones entre marzo y mayo. En la provincia de Buenos Aires, la decisión de Axel Kicillof depende de lo que ocurra con las PASO, que por ley están atadas al calendario nacional, y no se espera antes de marzo. En la Ciudad, Jorge Macri evalúa votar junto con la elección presidencial. En tanto, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Formosa tampoco fijaron fecha.

Hay provincias como La Pampa que esperan ver qué sucede con el tratamiento de las PASO a nivel nacional: “Cuando se defina eso, veremos”. Varios gobernadores aguardan ese desenlace antes de mover sus fichas, por lo que el calendario podría completarse en las próximas semanas.