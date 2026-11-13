La visita del papa León XIV a la Argentina: su impacto en el ámbito digital, publico y político

La visita del papa León XIV a la Argentina atravesó el ámbito religioso y lideró la agenda pública, entre el 8 y el 11 de noviembre; y logró que su presencia generara 1,6 millones de menciones en redes sociales y portales digitales, para instalarlo como uno de los mayores acontecimientos e histórico los últimos tiempos y era digital.

Según un relevamiento titulado “La histórica visita de León XIV”, elaborado por Ad Hoc-Gestión Integral en Comunicación, la visita del Sumo Pontífice dejó cifras históricas en la conversación digital; a continuación, los datos:

Entre los principales hallazgos de análisis se destacan que la llegada del Papa a Argentina marcó un “hito global” debido a que fue “uno de los tres acontecimientos que más conversación generaron sobre León XIV desde su elección”.

Además, el arribo del Santo Padre lideró la tendencia entre los usuarios de las redes y plataformas al arrojar un nivel de protagonizado traducido en “1,6 millones de menciones en apenas 96 horas, con un pico de 509 mil en un solo día”.

En otras palabras, la presencia del papa León XIV se convirtió en una “conversación mayormente positiva” dado que, “la visita se destacó no solo por su volumen, sino también por la valoración favorable”; y a la vista quedó en su mensaje en cuanto al uso de las redes sociales de la Inteligencia Artificial y las redes sociales en su mensaje a los jóvenes.

Por su parte, uno de las cifras que más se destacan del informe sobre la visita de León XIV es, el “Impacto político” que generó: el Papa concentró entre el 36% y el 38% de las menciones digitales sobre el presidente Javier Milei; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador de la provincia de Buenos aires, Axel Kicillof.

En tanto, los mensajes del Sumo Pontífice dejaron otra cuestión en claro: su paso por Argentina determinó una agenda con controversias: desde sus mensajes sobre discapacidad y economía que fueron un fuerte llamado político y su respectiva repercusión en el ámbito; en contrapartida y mientras que la polémica por las carpas VIP no escaló a una crisis.

Fuente: Noticias Argentinas.